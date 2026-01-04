    Liga MX

    Juninho Vieira reconoce la grandeza de Pumas y lo competitivo de la Liga MX

    El delantero carioca, refuerzo de Pumas de cara al Clausura 2026 buscará ayudar con goles en cada juego.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Refuerzo de Pumas sorprende con sus palabras al llegar a México

    El brasileño Juninho Vieira llegó a México para incorporarse a Pumas de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, el delantero atendió a los medios de comunicación a su llegada.

    Juninho señaló que conoce a jugadores cariocas que están en la Liga MX y que sabe que Pumas es importante en el país y reconoció el nivel del Futbol Mexicano.

    “Conozco muchos jugadores, algunos brasileños del club, como Nathan del futbol local. Conozco de Pumas, sé que es un equipo muy importante del país y estoy muy feliz de representar a Pumas”

    “Sé un poco de acá. Tengo algunos amigos en el futbol mexicano, es una liga muy competitiva. Y estoy feliz de estar aquí y representar a Pumas”

    Juninho Vieira se entregará al cien y aportar goles

    El artillero está convencido de que puede aportar goles y su futbol ya que en la temporada pasada el equipo careció de un goleador jornada a jornada.

    “Con certeza, por la grandeza del club, creo que sí. Espero poder ayudar. Daré lo mejor siempre”.

    “Vine para poder ayudar. Espero poder ayudar al equipo. Y sé que puedo ayudar. Con la ayuda de mis compañeros. Pero es trabajo todos los días. Depende del día a día. Juego a juego. No pensé en ser artillero o algo del tipo. Pero sí pensé en poder ayudar al club. Para ganar los tres puntos”.

    Le cuestionaron sobre Cabinho, jugador emblema de los Pumas, pero dijo, “No, no lo conozco. Pero espero poder hacer un poco de lo que él hizo”.

