Liga MX Cruz Azul pierde título ante Tampico Madero previo al Clausura 2026 Con equipo titular, La Máquina de Nicolás Larcamón cayó en su visita al Estadio Tamaulipas.

Video ¡Cruz Azul pierde título previo al Torneo Clausura 2026!

Cruz Azul perdió la Copa DIF Altamira que significó su único partido de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. La Máquina de Nicolás Larcamón cayó en su visita a Tampico Madero por marcador de 2-1 en el Estadio Tamaulipas.

El equipo cementero jugó con la mayoría de sus titulares y pese a tomar ventaja con gol de Jeremy Marquéz al inicio del segundo tiempo (46’), el campeón de la Liga de Expansión MX remontó con goles de José Clemente (54’) y Edson Torres (59’).

PUBLICIDAD

Esta fue la alineación que usó Nicolás Larcamón para el Tampico Madero vs. Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Luka Romero, José Paradela y Gabriel ‘Toro’ Fernández.

Adrián Esparza reporta para TUDN que Nacho Rivero y Omar Campos se perdieron el amistoso ante la Jaiba Brava por presentar “cargas fuertes” durante los entrenamientos de la semana.

Larcamón podrá contar con ambos jugadores para su debut en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero cuando visite a León.

Además, Cruz Azul podría contar con el delantero colombiano Miguel Borja, quien reportará en los próximos días en La Noria.

La Máquina busca cerrar lo antes posible al argentino Agustín Palavecino que será su segundo refuerzo para el Clausura 2026.

Palavecino llegará procedente del Necaxa y ocupará la plaza de extranjero de Lorenzo Faravelli, quien ya dio el sí para unirse a los Rayos.