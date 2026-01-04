    Liga MX

    Cruz Azul pierde título ante Tampico Madero previo al Clausura 2026

    Con equipo titular, La Máquina de Nicolás Larcamón cayó en su visita al Estadio Tamaulipas.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Cruz Azul pierde título previo al Torneo Clausura 2026!

    Cruz Azul perdió la Copa DIF Altamira que significó su único partido de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. La Máquina de Nicolás Larcamón cayó en su visita a Tampico Madero por marcador de 2-1 en el Estadio Tamaulipas.

    El equipo cementero jugó con la mayoría de sus titulares y pese a tomar ventaja con gol de Jeremy Marquéz al inicio del segundo tiempo (46’), el campeón de la Liga de Expansión MX remontó con goles de José Clemente (54’) y Edson Torres (59’).

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Juninho Vieira reconoce la grandeza de Pumas y lo competitivo de la Liga MX
    1 mins

    Juninho Vieira reconoce la grandeza de Pumas y lo competitivo de la Liga MX

    Liga MX
    América anuncia a Rodrigo Dourado como su primer refuerzo del Clausura 2026
    1 mins

    América anuncia a Rodrigo Dourado como su primer refuerzo del Clausura 2026

    Liga MX
    Sensible lesión en Chivas a una semana de su debut en el Clausura 2026
    1 mins

    Sensible lesión en Chivas a una semana de su debut en el Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca sorprende con su segundo refuerzo del Clausura 2026: Jorge Díaz Price
    1 mins

    Toluca sorprende con su segundo refuerzo del Clausura 2026: Jorge Díaz Price

    Liga MX
    ¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de Liga MX?
    1 mins

    ¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de Liga MX?

    Liga MX
    Pavel Pérez se uniría a Toluca para el Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    Pavel Pérez se uniría a Toluca para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Necaxa anuncia a su refuerzo proveniente de Inglaterra para el Clausura 2026
    1 mins

    Necaxa anuncia a su refuerzo proveniente de Inglaterra para el Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales de cara a la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales de cara a la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca sorprende con el anuncio de la baja de su portero para el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca sorprende con el anuncio de la baja de su portero para el Clausura 2026

    Liga MX
    Julio González estaría fuera de Puebla y no tendría equipo para el Clausura 2026
    1 mins

    Julio González estaría fuera de Puebla y no tendría equipo para el Clausura 2026

    Liga MX

    Esta fue la alineación que usó Nicolás Larcamón para el Tampico Madero vs. Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Luka Romero, José Paradela y Gabriel ‘Toro’ Fernández.

    Adrián Esparza reporta para TUDN que Nacho Rivero y Omar Campos se perdieron el amistoso ante la Jaiba Brava por presentar “cargas fuertes” durante los entrenamientos de la semana.

    Larcamón podrá contar con ambos jugadores para su debut en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero cuando visite a León.

    Además, Cruz Azul podría contar con el delantero colombiano Miguel Borja, quien reportará en los próximos días en La Noria.

    La Máquina busca cerrar lo antes posible al argentino Agustín Palavecino que será su segundo refuerzo para el Clausura 2026.

    Palavecino llegará procedente del Necaxa y ocupará la plaza de extranjero de Lorenzo Faravelli, quien ya dio el sí para unirse a los Rayos.

    Video Cruz Azul sufrirá otra dura baja para el Clausura 2026
    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX