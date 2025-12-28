Liga MX Ángel Sepúlveda luce en triunfo de Chivas sobre Irapuato El delantero fue factor en la victoria del Rebaño en partido amistoso.

Ángel Sepúlveda tuvo sus primeros minutos como jugador de las Chivas en el amistoso frente al equipo de Irapuato en donde dio un gran juego en el que colaboró con dos asistencias en el triunfo del Rebaño por 4-0.

El delantero arrancó como titular el partido disputado en el estadio Sergio León Chávez, y desde los primeros minutos se hizo sentir en Irapuato.

Apenas a l minuto nueve puso su primer pase de gol cuando cedió el balón a Roberto Alvarado para abrir el marcador y al 41’ dio otro servicio Richard Ledezma para el 2-0 sobre la Trinca Fresera.

El ‘Cuate’ ya no vio minutos en la segunda parte donde las Chivas mantuvieron el dominio sobre Irapuato para que con goles de Samir Inda y Sergio Aguayo para el 4-0 final y cerrar el 2025 con una victoria.

Cabe destaca que es la segunda ocasión que Ángel Sepúlveda viste la playera del Guadalajara ya que en el 2018 tuvo un breve paso por el cuadro del Rebaño.

Chivas y el ‘Cuate’ volverán a la acción en la primera semana de enero cuando disputen la Copa Pacífica previo al debut en el Clausura 2026 de la Liga MX.