    Liga MX

    Ángel Sepúlveda luce en triunfo de Chivas sobre Irapuato

    El delantero fue factor en la victoria del Rebaño en partido amistoso.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Enorme regreso; Sepúlveda da partidazo con Chivas

    Ángel Sepúlveda tuvo sus primeros minutos como jugador de las Chivas en el amistoso frente al equipo de Irapuato en donde dio un gran juego en el que colaboró con dos asistencias en el triunfo del Rebaño por 4-0.

    El delantero arrancó como titular el partido disputado en el estadio Sergio León Chávez, y desde los primeros minutos se hizo sentir en Irapuato.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Lucas Ocampos presenta parálisis facial con Monterrey de cara al Clausura 2026
    1 mins

    Lucas Ocampos presenta parálisis facial con Monterrey de cara al Clausura 2026

    Liga MX
    Se desata batalla campal en amistoso entre Irapuato y Chivas
    1 mins

    Se desata batalla campal en amistoso entre Irapuato y Chivas

    Liga MX
    Paulinho alcanza legendario récord de Liga MX ¡de casi 80 años!
    1 mins

    Paulinho alcanza legendario récord de Liga MX ¡de casi 80 años!

    Liga MX
    El mensaje de Sebastián Córdova a su nuevo club tras baja de Tigres
    2 mins

    El mensaje de Sebastián Córdova a su nuevo club tras baja de Tigres

    Liga MX
    Rondón deja España y sorprende con su nuevo equipo en Liga MX
    1 mins

    Rondón deja España y sorprende con su nuevo equipo en Liga MX

    Liga MX
    Los mejores fichajes del año 2025 en la Liga MX
    3 mins

    Los mejores fichajes del año 2025 en la Liga MX

    Liga MX
    Pumas se refuerza con Oswaldo Sánchez, joya de la cantera del América
    1 mins

    Pumas se refuerza con Oswaldo Sánchez, joya de la cantera del América

    Liga MX
    Darío Verón y Leandro Augusto visitan Pumas de cara al Clausura 2026 de Liga MX
    1 mins

    Darío Verón y Leandro Augusto visitan Pumas de cara al Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    La millonaria cantidad en la que Cruz Azul puede vender a una de sus figuras en Brasil
    1 mins

    La millonaria cantidad en la que Cruz Azul puede vender a una de sus figuras en Brasil

    Liga MX
    Toluca: 2025, el año más fructífero de los Diablos Rojos en su historia
    2 mins

    Toluca: 2025, el año más fructífero de los Diablos Rojos en su historia

    Liga MX

    Apenas a l minuto nueve puso su primer pase de gol cuando cedió el balón a Roberto Alvarado para abrir el marcador y al 41’ dio otro servicio Richard Ledezma para el 2-0 sobre la Trinca Fresera.

    El ‘Cuate’ ya no vio minutos en la segunda parte donde las Chivas mantuvieron el dominio sobre Irapuato para que con goles de Samir Inda y Sergio Aguayo para el 4-0 final y cerrar el 2025 con una victoria.

    Cabe destaca que es la segunda ocasión que Ángel Sepúlveda viste la playera del Guadalajara ya que en el 2018 tuvo un breve paso por el cuadro del Rebaño.

    Chivas y el ‘Cuate’ volverán a la acción en la primera semana de enero cuando disputen la Copa Pacífica previo al debut en el Clausura 2026 de la Liga MX.

    Video ¡Lamentable! Violencia mancha el amistoso entre Irapuato y Chivas
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraÁngel SepúlvedaRoberto Alvarado

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX