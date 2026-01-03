Guadalajara Carlos Fierro sufre dura lesión en la Copa Pacífica Centenario 2026 En el encuentro entre Rayados y Leones Negros se vivieron momentos de angustia entre los jugadores por una dura lesión.

Video ¡Escalofriante! Así fue la lamentable lesión en la Copa Pacífica 2026

La disputa de la Copa Pacífica Centenario 2026 tuvo una gran dosis de dramatismo, ya que más allá de los resultados y los equipos que llegaron a la Final, Carlos Fierro, jugador de los Leones Negros, sufrió una dura lesión.

Todo sucedió a los 48 minutos del encuentro ante Rayados, cuando Fierro, que disputaba el balón muy cerca de la banda, tuvo un encontronazo con uno de sus compañeros y su rodilla izquierda sufrió las consecuencias.

Durante la jugada, Carlos Fierro intenta barrerse, se le atora el tachón en el pasto, su pierna hace palanca y su rodilla se dobla hacia atrás, provocando una fuerte lesión que lo obligó a abandonar la cancha en el carrito de las desgracias.

Aún no se conoce el grado de la lesión sufrida por Carlos Fierro, pero se espera que en las próximas horas, tras ser sometido a diversos estudios, se determine el tiempo en que estará fuera de las canchas.

RAYADOS VENCE A LEONES NEGROS Y SE METE A LA FINAL

En encuentro de la Copa Pacífica Centenario, el Monterrey probó algunos de sus elementos y con goles de Roberto de la Rosa, Anthony Martial y Cristian Reyes, derrotó 3-0 a los Leones Negros de la UdeG y se metió a la Final de dicho torneo de preparación rumbo al inicio del Clausura 2026 de la Liga MX.

El primer tanto cayó a los 25 minutos cuando De la Rosa resolvió de manera magistral casi de frente al arco; mientras que Martial aumentó la ventaja al 39' con una jugada individual que terminó en un golazo.

El tercer tanto y definitivo, llegó a los 54 minutos cuando los Leones Negros perdieron la de gajos en la salida, misma que terminó a los pies de Cristian Reyes y no desaprovechó el regalo para mandarla al fondo.

ATLAS LLEGA A LA FINAL DE LA COPA PACÍFICA

Por su parte, Atlas, tras un duro encuentro ante las Chivas en el Clásico Tapatío que terminó empatado sin goles, terminó por llevarse el boleto a la Final al imponerse, por la vía de los penales 5-3, luego de que Roberto 'Piojo' Alvarado, viera su disparo atajado por Camilo Vargas.