    América anuncia a Rodrigo Dourado como su primer refuerzo del Clausura 2026

    El brasileño llega a las Águilas a petición de André Jardine, quien lo dirigió en el Atlético de San Luis.

    Por:Kevin R. Yu
    Se adelantaron los Reyes Magos a Coapa. América anunció al brasileño Rodrigo Dourado como su primer refuerzo del Torneo Clausura 2026.

    A través de un video protagonizado por el técnico André Jardine y su auxiliar Paulo Victor, quienes lo dirigieron en su etapa en el Atlético de San Luis, las Águilas hicieron oficial la llegada del mediocampista brasileño de 31 años.

    Rodrigo Dourado, quien portará el número 17 en el América, conoce bien la Liga MX al jugar los últimos tres años y medio en San Luis con quien disputó 127 partidos con saldo de seis goles y cuatro asistencias.

    Antes de aterrizar en México, Dourado había jugado toda su carrera en el Inter de Porto Alegre donde ganó cinco veces el Campeonato Gaúcho.

    Entre su palmarés, también se encuentra el ser campeón con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Campeonato Sudamericano Sub-17 en 2011.

    André Jardine había pedido el fichaje de Rodrigo Dourado desde torneos atrás, pero las necesidades en la plantilla de las Águilas eran otras y fue hasta el Clausura 2026 que la directiva encabezada por Santiago Baños vio necesaria y acertada su contratación.

    Dourado refuerza el mediocampo azulcrema que ya cuenta con nombres como los de Érick Sánchez, Alan Cervantes, Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo.

    América debuta en el Torneo Clausura 2026 visitando a Xolos el próximo viernes 9 de enero en el Estadio Caliente.

