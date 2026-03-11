Liga MX 'Tala' Rangel se pronuncia a lesión de Malagón de cara al Mundial 2026 El portero de Chivas dejó a un lado la rivalidad y le dedicó un mensaje a Malagón tras su grave lesión en América.

Raúl ‘Tala’ Rangel dejó a un lado la rivalidad entre Chivas y América para dedicarle un mensaje a Luis Malagón tras la grave lesión que sufrió de cara al Mundial 2026.

El portero de las Águilas sufrió una rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante el partido ante Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup y es prácticamente un hecho que se perderá la Copa del Mundo.

“Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuere abrazo y que Dios te bendiga”, escribió el ‘Tala’ Rangel a través de una historia en Instagram.

La lesión de Malagón llega a tres meses exactos de que inicie el Mundial 2026 y en medio de la lucha deportiva con el ‘Tala’ Rangel por ser el titular de la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en el partido de inauguración ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Malagón, que dijo estar “triste y con el alma hecha pedazos”, se someterá a exámenes médicos para corroborar si se trata de una rotura parcial o completa en el tendón de Aquiles; si es completa, su tiempo de baja sería de seis meses.

Con la baja de Malagón, Guillermo Ochoa podría sumarse al ‘Tala’ Rangel en la convocatoria final y Javier Aguirre deberá buscar una tercera opción que podría salir entre Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Luis García y Andrés Gudiño, quien también le mandó mensaje a Malagón.