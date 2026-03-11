    Liga MX

    'Tala' Rangel se pronuncia a lesión de Malagón de cara al Mundial 2026

    El portero de Chivas dejó a un lado la rivalidad y le dedicó un mensaje a Malagón tras su grave lesión en América.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video 'Tala' Rangel dedica mensaje a Malagón tras su lesión que lo aleja del Mundial 2026

    Raúl ‘Tala’ Rangel dejó a un lado la rivalidad entre Chivas y América para dedicarle un mensaje a Luis Malagón tras la grave lesión que sufrió de cara al Mundial 2026.

    El portero de las Águilas sufrió una rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante el partido ante Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup y es prácticamente un hecho que se perderá la Copa del Mundo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América antes del Mundial 2026
    2 mins

    Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América antes del Mundial 2026

    Liga MX
    Andrés Gudiño le manda mensaje a Malagón tras la lesión del americanista
    1 mins

    Andrés Gudiño le manda mensaje a Malagón tras la lesión del americanista

    Liga MX
    Luis Ángel Malagón y otros jugadores que han sufrido la lesión en el tendón de Aquiles
    1 mins

    Luis Ángel Malagón y otros jugadores que han sufrido la lesión en el tendón de Aquiles

    Liga MX
    Malagón se suma a la lista de lesionados de gravedad del América
    1 mins

    Malagón se suma a la lista de lesionados de gravedad del América

    Liga MX
    Hormiga González figura en opciones del Borussia Dortmund de Bundesliga de Alemania
    1 mins

    Hormiga González figura en opciones del Borussia Dortmund de Bundesliga de Alemania

    Liga MX
    Bono dice que de jugar en México lo haría con el América
    1:15

    Bono dice que de jugar en México lo haría con el América

    Liga MX
    Árbitros mexicanos recibieron su gafete FIFA en evento de la Federación Mexicana de Futbol
    1 mins

    Árbitros mexicanos recibieron su gafete FIFA en evento de la Federación Mexicana de Futbol

    Liga MX
    Jaiber Jiménez, campeón con Cruz Azul, se gradúa como preparador físico
    1 mins

    Jaiber Jiménez, campeón con Cruz Azul, se gradúa como preparador físico

    Liga MX
    El extraño 'homenaje' a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Chivas
    1 mins

    El extraño 'homenaje' a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Chivas

    Liga MX
    'Pollo' Briseño confiesa para quién fue el festejo de su gol en el Toluca vs. Juárez
    1 mins

    'Pollo' Briseño confiesa para quién fue el festejo de su gol en el Toluca vs. Juárez

    Liga MX

    “Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuere abrazo y que Dios te bendiga”, escribió el ‘Tala’ Rangel a través de una historia en Instagram.

    La lesión de Malagón llega a tres meses exactos de que inicie el Mundial 2026 y en medio de la lucha deportiva con el ‘Tala’ Rangel por ser el titular de la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en el partido de inauguración ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

    Malagón, que dijo estar “triste y con el alma hecha pedazos”, se someterá a exámenes médicos para corroborar si se trata de una rotura parcial o completa en el tendón de Aquiles; si es completa, su tiempo de baja sería de seis meses.

    Con la baja de Malagón, Guillermo Ochoa podría sumarse al ‘Tala’ Rangel en la convocatoria final y Javier Aguirre deberá buscar una tercera opción que podría salir entre Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Luis García y Andrés Gudiño, quien también le mandó mensaje a Malagón.

    Video Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América
    Relacionados:
    Liga MXLuis MalagónRaúl RangelGuadalajaraAméricaMéxico 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX