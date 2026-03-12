Liga MX Malagón revela gesto de Ochoa a su llegada a Guadalajara para operarse El portero de América y Selección Mexicana se mostró optimista pese a perderse el Mundial 2026.

Video Así fue la llegada de Malagón a Guadalajara para operarse de su lesión

Luis Malagón aterrizó a Guadalajara para operarse de su lesión en el tendón de Aquiles que lo dejará fuera de las canchas por varios meses y lo hará perderse el Mundial 2026.

A su llegada al aeropuerto de Guadalajara, el portero del América y de la Selección Mexicana reveló que, además de Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa le dedicó unas palabras de apoyo tras el momento complicado que vive en su carrera.

Al ser cuestionado sobre si otros arqueros le han escrito, Malagón respondió: “Sí, todos, Tala (Rangel), (Carlos) Acevedo, Toño (Rodríguez), Memo (Ochoa), agradecido con ellos por ayudarme. Gracias también a la afición y a los equipos contrarios que han estado, a seguir luchando”.

Pese a que la lesión lo podría dejar hasta ocho meses fuera de las canchas, Luis Malagón, quien tras su lesión se dijo "triste y con el alma hecha pedazos", se mostró optimista a su llegada a tierras tapatías antes de ser intervenido quirúrgicamente.

“Todo bien, agradeciendo a la vida que estamos aquí todavía y nada más”, mencionó el portero de 29 años que se lesionó tratando de realizar un despeje en el partido entre América y Philadelphia Union de Concacaf Champions Cup.

Con la baja de Malagón, Guillermo Ochoa se perfila a participar en su sexta Copa del Mundo, mientras que el 'Tala' Rangel ha sido titular en los últimos partidos del Tri, por lo que Javier Aguirre deberá buscar un tercer portero para su convocatoria final.

Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Luis García y Andrés Gudiño son los nombres que han sonado para que el ‘Vasco’ Aguirre les dé una oportunidad en las convocatorias previas al Mundial 2026 para definir a su tercer arquero.