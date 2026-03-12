Liga MX Cruz Azul regresa a C.U. para enfrentar a Pumas tras lograr histórico invicto La Máquina no pierde de visitante en el Estadio Olímpico Universitario desde hace casi cinco años.

Cruz Azul dejó una fortaleza en C.U. Imagen MEXSPORT

Cruz Azul vuelve al Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Pumas este sábado 14 de marzo en la Jornada 11 de l Torneo Clausura 2026.

La Máquina convirtió a C.U. en una fortaleza para los equipos que lo visitaron en el año que jugó ahí registrando 24 partidos sin perder como local en todo el 2025.

Además, hubo partidos del Apertura 2020 que Cruz Azul se tuvo que mudar al Estadio Olímpico Universitario, también por remodelaciones en el entonces Estadio Azteca.

En ese torneo, La Máquina logró dos triunfos más como local en C.U. para que, en total, sean 26 los partidos sin conocer la derrota de forma consecutiva.

Tuvieron que pasar 45 años para que Cruz Azul superara el récord que había impuesto Pumas de 22 partidos invicto entre 1978 y 1980.

¿Cuándo fue la última victoria de Pumas vs. Cruz Azul en C.U.?

El último triunfo de Pumas vs. Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en un partido de Liga MX fue hace casi cinco años, cuando los universitarios se impusieron 4-3 en la Jornada 17 del Apertura 2021.

Mientras que en su último enfrentamiento, en el Apertura 2025, Pumas se quedó con la victoria de 2-3 de visitante, pero el juego se disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla debido a la restricción que puso la UNAM a Cruz Azul de cambiar de sede cuando jugara contra los auriazules.

El Pumas vs. Cruz Azul del Clausura 2026 pinta a ser un gran partido, pues ambos equipos llegan en buen momento con una sola derrota en 10 fechas.

La Máquina de Nicolás Larcamón lidera la tabla de la Liga MX con 25 puntos, mientras que los universitarios de Efraín Juárez son quintos con 19 unidades.