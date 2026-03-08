Xolos vs. Santos | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026
El cuadro de Tijuana recibe a los laguneros en el cierre de la décima fecha del torneo.
Video ¡Acevedo en el fondo! El arquero de Santos evita el gol de los Xolos
Xolos de Tijuana recibe a Santos Laguna en el cierre de la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del estadio Caliente.
Ambos equipos llegan con la necesidad de sacar la victoria, por un lado los de la frontera buscan acercase a puestos de liguilla, mientras que los de la Comarca quieren ir saliendo poco a poco del último ligar de la tabla.
Xolos llega a este compromiso luego de caer en la jornada pasada frente al Atlas en el Jalisco, por su parte, Santos Laguna cayó de local ante Cruz Azul a mitad de semana.
SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE XOLOS Y SANTOS POR LA JORNADA 10
