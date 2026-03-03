Liga MX Pumas vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 9 a disputarse en el Olímpico Universitario.

Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026

Este martes 3 de marzo, Pumas y Toluca se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Ambos equipos llegan ubicados en la parte alta de la tabla de posiciones, aunque los de la UNAM no consiguieron el triunfo el fin de semana pasado y apenas rescataron un punto de su visita a Xolos de Tijuana.

Mientras, Toluca derrotó al entonces líder Chivas y ocupó el primer lugar por unas horas, antes de que Cruz Azul se erigiera como el líder de la Liga MX Clausura 2026 tras vencer al Monterrey.

Este partido se presenta como una oportunidad clave para ambos equipos, ya que buscan consolidar su posición en la parte alta de la clasificación.

Con un rendimiento parejo y la misma cantidad de puntos, la competencia promete ser intensa.

No te pierdas la oportunidad de seguir este enfrentamiento y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. TOLUCA DE LA JORNADA 9

Pumas llega como la mejor ofensiva con 15 goles a la par del líder Cruz Azul, aunque a la defensiva es la tercera mejor con siete goles admitido y donde Toluca es el mejor con sólo dos tantos en contra.

En partidos directos entre sí, Pumas tiene siete partidos consecutivos sin perder en Liga MX ante los Diablos Rojos, los dos más recientes fueron empates por idéntico marcador de 1-1.

La última vez que el conjunto escarlata ganó a Pumas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria fue en el Clausura 2018 por 0-1 con autogol del chileno Marcelo Díaz.

Cuándo es el Pumas vs. Toluca: el juego es el martes 3 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

el juego es el martes 3 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario. A qué hora es el Pumas vs. Toluca: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pumas vs. Toluca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.