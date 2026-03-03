Liga MX Atlético de San Luis vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 9 a disputarse en el Alfonso Lastras Ramírez.

Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026



Este martes 3 de marzo el Estadio Alfonso Lastras Ramírez será el escenario del enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Mazatlán FC, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX del Clausura 2026.

Actualmente, Atlético de San Luis ocupa la posición 14 de la tabla estancado con siete puntos acumulados tras dos derrotas consecutivas con todo y que cuenta con gol líder de goleo individual, Joao Pedro.

Por su parte, Mazatlán FC llega con tres partidos al hilo sin perder, de lo cuales dos fueron triunfos y ahora ocupa el puesto 16 con siete puntos obra de dos victorias, un empate y cinco derrotas.

Igualados en puntos, el partido promete ser crucial para ambos en su lucha por escalar posiciones en la clasificación. Descubre cómo y dónde se televisa este encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 9

Atlético de San Luis llega al partido luego de ser sorprendido en casa frente al Puebla, que consiguió los tres puntos con un gol de diferencia.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Mazatlán FC : el juego es este martes 3 de marzo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

: el juego es este martes 3 de marzo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Mazatlán FC : el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Mazatlán FC : sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX tanto en México como en Estados Unidos velo por ViX.

: sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX tanto en México como en Estados Unidos velo por ViX.