    Cruz Azul

    Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Rayados y La Máquina se miden en duelo de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, donde los cementeros buscarán el liderato de la competencia.

    Por:Erick Morales Baca
    Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026


    Para la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 el Estadio BBVA abrirá sus puertas para recibir el duelo entre Monterrey y Cruz Azul, donde La Máquina buscará tres puntos que los pongan en la cima de la competencia.

    Rayados llega tras una dolorosa derrota a otro capitalino, los Pumas de la UNAM, misma que los dejó con nueve unidades y fuera de la zona de Liguilla al quedarse en el puesto nueve de la tabla.

    Por su parte, La Máquina le quitó el invicto a Chivas en la jornada pasada, lo que lo puso a tres puntos de arrebatarles también el liderato del Clausura 2026.

    ALINEACIONES

    • Rayados: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, John Medina; Oliver Torres, Luca Orellano, Lucas Ocampos, Iker Fimbres, Sergio Canales
    • Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Gabriel Fernández

    CRUZ AZUL FALLA PENAL

    Apenas corría el minuto 10, cuando en una escapada del 'Toro' Fernández, John Stefan Medina lo derribaría en el área, para que se marcara el penal, mismo que José Paradela no podría hacer bueno ante la atajada de Luis Cárdenas.

    GOL DE CRUZ AZUL

    A los 19 minutos, en una llegada por derecha, José Paradela metió la diagonal de la muerte al corazón del área, donde apareció Carlos Rotondi para pegarle con potencia y mandarla al fondo para el 1-0 en favor del Cruz Azul.

    Cruz AzulMonterrey

