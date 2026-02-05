Liga MX Bufalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres al arreglarse con América A falta del anuncio oficial, se espera que el uruguayo llegue este mismo jueves a Monterrey.

Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, de quien no se definía su futuro, es nuevo jugador de Tigres a falta del anuncio oficial, para dejar al América en este mismo Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo a información de Vladimir García de TUDN, ambas directivas ya llegaron a un arreglo después de las negociaciones que iniciaron hace una semana por el uruguayo.

"Llega en calidad de transferencia defintiva a Tigres, quienes estaban presionando al América para que se cerrara, había acuerdo verbal, estaba arreglado el monto de transferencia y el salario del jugador, que me dicen es importante, y ahora solo resta que llegue para que continúe con los temas administrativos, firme y se ponga a disposición de Guido Pizarro.

"Me dicen que hoy mismo, cinco de febrero, se está haciendo lo posible para que llegue a la Sultana del Norte y sea recibido por el equipo".

¿QUÉ PASARÁ CON NICOLÁS IBÁÑEZ EN TIGRES?



Nicolás Ibáñez tiene opciones de poder jugar en la MLS, pero deberá decidir de manera rápida, ya que el mercado de transferencias invernales termina la siguiente semana en todo el mundo.

"Previamente había sido avisado que no era prioridad para continuar, se le presentaron opciones, pero la presión ahora va para Nicolás Ibáñez que tiene que tomar una decisión pronta antes de que cierren los mercados, esa plaza de No Formado de Nico va para 'Búfalo' Aguirre".

Tigres recibirá a Santos en actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio Universitario.