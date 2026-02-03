Liga MX Joven y prometedor delantero de Rayados al futbol escocés El delantero de los regios se suma a los jugadores nacionales que participan en el futbol de aquel continente.

Aldahir Valenzuela, delantero de Rayados, se suma al Dundee Football Club de la Scottish Premiership.

El chico de 18 años es seleccionado Sub 20. Mide 1.84 metros y ha disputado ya tres partidos con el primer equipo de Rayados.

Su equipo base era la Sub 21 del conjunto regio y según explica el Dundee, " pasó un breve periodo en Dundee durante el verano como jugador a prueba".

Así anunció su contratación el club escocés vía sus redes sociales:

"El Dundee Football Club se complace en anunciar el fichaje del delantero Aldahir Valenzuela, procedente del C.F. Monterrey, en préstamo hasta el verano de 2026, sujeto a la aprobación internacional. Aldahir firma como parte de nuestra alianza estratégica con los Rayados", se lee en el comunicado.

En el mismo es descritó como "prometedor" e informó que el cuerpo técnico lo identificó como " una gran promesa".

El propio delantero ya habló sobre su contratación: "Me siento muy orgulloso de unirme al Dundee FC. Es un nuevo reto unirme a este gran club y espero aportar lo máximo posible durante mi estancia aquí".

También se anunció que Aldahir lucirá el dorsal 38 en el Dundee.

Recientemente, el equipo escocés ha reclutado varios jugadores mexicanos entre ellos Víctor López (Gallos), César Garza , Diego Pineda (Venados) y Antonio Portales (Tampico Madero).