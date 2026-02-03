    Liga MX

    Alan Mozo sufre grave lesión en Pachuca y está fuera del Clausura 2026

    El defensa se lesionó en el partido ante Querétaro de la Jornada 4 y deberá ser operado.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Grave lesión de Alan Mozo y se pierde el resto del Clausura 2026


    Alan Mozo sufrió una grave lesión en el Querétaro vs. Pachuca de la Jornada 4 y será baja de los Tuzos para lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Zaritzi Sosa reporta para TUDN que, tras realizarse estudios médicos, se determinó que el defensa de 28 años presenta una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda.

    Alan Mozo se lesionó el pasado domingo en La Corregidora mientras disputaba el balón con Jean Unjanque, quien le cayó encima de su pierna tras un forcejeo entre ambos.

    Mozo se convirtió en uno de los refuerzos de Pachuca para el Clausura 2026 gracias a un préstamo procedente de Chivas, donde no entraba en los planes de Gabriel Milito.

    Con los Tuzos de Esteban Solari, el lateral derecho inició en la banca ante el Guadalajara en la primera jornada, pero después fue titular contra León, América y Gallos Blancos.

    Se desconoce si Alan Mozo se quedará en Pachuca para continuar con su rehabilitación una vez que sea operado, o si volverá a Guadalajara.

    Los mexicanos Carlos Sánchez y Jorge Berlanga son las opciones que tiene Solari para reemplazar a Mozo para lo que resta del Torneo Clausura 2026.

    Video ¡Se encienden las alarmas! Alan Mozo sufre lesión y sale del partido
