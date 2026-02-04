América Bufalo Aguirre no ficha con Tigres por culpa de Nicolás Ibáñez La operación estaba prácticamente pactada, pero en los últimos días hubo algo que la paró.

Video ¿Qué frena la llegada de 'Búfalo' Aguirre a Tigres? Acá te contamos todo

El fichaje pactado entre Tigres y América por Rodrigo 'Búfalo' Aguirre sigue sin concretarse por una peculiar razón que se reveló en Insiders.

En el programa de TUDN, Vladimir García en información en conjunto con Julio Ibáñez, explicaron las razones de que no se ha hecho el anuncio oficial

"La decisión de si 'Bufalo' Aguirre llega o no, Tigres está presionando al América para que se concluya la transferencia que ya verbal se tiene, pero han influido los movimientos de América con las salidad de Fidalgo y Maximin.

"En Tigres lo esperan a principios de semana, pero ante los cambios, todo se puso en pausa. En Tigres no pueden desprenderse de Nicolás Ibáñez que es quien liberaría el cupo de extranjero, no tenemos el equipo, pero apunta a ser el futbol de Estados Unidos. Me descartan que vaya a Atlas, me niegan rotundamente que vaya allá".

Julio Ibáñez confirmó que estaba todo arreglado, pero en su opinión personal, cree que América ha puesto una pausa para analizar su mismo mercado de fichajes tras las bajas presentadas.

"Lo que sabía es que todo estaba cerrado y armado el sábado todo listo o viernes, pero sí hay una sensación de pausa, creo que América, pienso yo, no es información, para acomodar piezas, encontrar candidatos, charlar y ver que es lo que se va a buscar en ese periodo que se tiene".

Lo que sí, es que Vladimir García puntualizó que no existe en planes un intercambio de 'Búfalo' Aguirre por Nico Ibáñez entre ambos equipos.