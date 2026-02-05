Liga MX Las opciones de delantero en Cruz Azul para Larcamón ante Toluca El cuadro de La Máquina no cuenta con delantero centro para el partido ante Toluca si no es juvenil.

Video ¿Qué opciones tienen Cruz Azul y Larcamón como delantero ante Toluca?



Cruz Azul no tiene delantero tras la expulsión y lesión de Gabriel 'Toro' Fernández en los últimos partidos de cara al juego contra Toluca de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La salida de Ángel Sepúlveda a Chivas, dejó un hueco en el cuadro de La Máquina que no se ha podido suplir con alguien de fuera o del mismo mercado interno del futbol mexicano.

Sin resolverse todavía el posible fichaje de Joao Pedro desde Atlético de San Luis o el anuncio sobre Christian Ebere procedente del Nacional de Uruguay, no hay tantas alternativas en el cuadro celeste.

LAS OPCIONES PARA DELANTERO EN CRUZ AZUL



Nicolás Larcamón deberá encontrar a la persona ideal para tener gol en el partido ante los Diablos Rojos, pero su baraja de opciones no es tan amplia como pueda parecer.

Estas son los posibles jugadores que pueden entrar al quite para el sudamericano:

Luka Romero : El mexicano puede ser usado como falso 9 para intentar darle una frescura distinta al ataque cementero

: El mexicano puede ser usado como falso 9 para intentar darle una frescura distinta al ataque cementero Mateo Levy : Suma cuatro en la Sub-21 sin gol anotado, en meses pasado fue recurrente su aparición desde la era de Martín Anselmi

: Suma cuatro en la Sub-21 sin gol anotado, en meses pasado fue recurrente su aparición desde la era de Martín Anselmi Bryan Gamboa : Es el otro delantero inscrito en el primer equipo, sin tener minutos todavía en este semestre

: Es el otro delantero inscrito en el primer equipo, sin tener minutos todavía en este semestre Jonathan Meza : Tiene cuatro partidos y un gol anotado en 206 minutos con la Sub-21

: Tiene cuatro partidos y un gol anotado en 206 minutos con la Sub-21 Samuel Espinoza: Lleva 289 minutos y un gol en cuatro partidos este semestre.

Otros nombres que también pueden aparecer como posibles elementos a ser convocados son Íñigo Cuesta y Fabrizzio Orozco.