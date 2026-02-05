    Liga MX

    Las opciones de delantero en Cruz Azul para Larcamón ante Toluca

    El cuadro de La Máquina no cuenta con delantero centro para el partido ante Toluca si no es juvenil.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué opciones tienen Cruz Azul y Larcamón como delantero ante Toluca?


    Cruz Azul no tiene delantero tras la expulsión y lesión de Gabriel 'Toro' Fernández en los últimos partidos de cara al juego contra Toluca de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Raphael Veiga sorprende con respuesta relacionada a Beckham en América
    1 mins

    Raphael Veiga sorprende con respuesta relacionada a Beckham en América

    Liga MX
    Raphael Veiga deja mensaje contundente respecto a Álvaro Fidalgo y el Estadio Banorte
    1 mins

    Raphael Veiga deja mensaje contundente respecto a Álvaro Fidalgo y el Estadio Banorte

    Liga MX
    ¡Buenas noticias en Cruz Azul! Se perfila estadio en la Ciudad de México
    1 mins

    ¡Buenas noticias en Cruz Azul! Se perfila estadio en la Ciudad de México

    Liga MX
    Raphael Veiga, el nuevo guardián del número 23 en América
    1 mins

    Raphael Veiga, el nuevo guardián del número 23 en América

    Liga MX
    Uros Durdevic ilusiona con sus primeras palabras como jugador de Rayados
    1 mins

    Uros Durdevic ilusiona con sus primeras palabras como jugador de Rayados

    Liga MX
    Llega el refuerzo de Rayados que suplirá a Germán Berterame
    1:35

    Llega el refuerzo de Rayados que suplirá a Germán Berterame

    Liga MX
    Alan Mozo sufre grave lesión en Pachuca y está fuera del Clausura 2026
    1 mins

    Alan Mozo sufre grave lesión en Pachuca y está fuera del Clausura 2026

    Liga MX
    Inestabilidad de Christian Ebere, posible fichaje de Cruz Azul, preocupa a fanáticos
    1 mins

    Inestabilidad de Christian Ebere, posible fichaje de Cruz Azul, preocupa a fanáticos

    Liga MX
    Joven y prometedor delantero de Rayados al futbol escocés
    1 mins

    Joven y prometedor delantero de Rayados al futbol escocés

    Liga MX
    Christian Ebere en el radar de Cruz Azul para el cierre de fichajes de Liga MX
    1 mins

    Christian Ebere en el radar de Cruz Azul para el cierre de fichajes de Liga MX

    Liga MX

    La salida de Ángel Sepúlveda a Chivas, dejó un hueco en el cuadro de La Máquina que no se ha podido suplir con alguien de fuera o del mismo mercado interno del futbol mexicano.

    Sin resolverse todavía el posible fichaje de Joao Pedro desde Atlético de San Luis o el anuncio sobre Christian Ebere procedente del Nacional de Uruguay, no hay tantas alternativas en el cuadro celeste.

    LAS OPCIONES PARA DELANTERO EN CRUZ AZUL


    Nicolás Larcamón deberá encontrar a la persona ideal para tener gol en el partido ante los Diablos Rojos, pero su baraja de opciones no es tan amplia como pueda parecer.

    Estas son los posibles jugadores que pueden entrar al quite para el sudamericano:

    • Luka Romero: El mexicano puede ser usado como falso 9 para intentar darle una frescura distinta al ataque cementero
    • Mateo Levy: Suma cuatro en la Sub-21 sin gol anotado, en meses pasado fue recurrente su aparición desde la era de Martín Anselmi
    • Bryan Gamboa: Es el otro delantero inscrito en el primer equipo, sin tener minutos todavía en este semestre
    • Jonathan Meza: Tiene cuatro partidos y un gol anotado en 206 minutos con la Sub-21
    • Samuel Espinoza: Lleva 289 minutos y un gol en cuatro partidos este semestre.

    Otros nombres que también pueden aparecer como posibles elementos a ser convocados son Íñigo Cuesta y Fabrizzio Orozco.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX