    Liga MX

    Inestabilidad de Christian Ebere, posible fichaje de Cruz Azul, preocupa a fanáticos

    El nigeriano ha cambiado de equipo hasta en 7 ocasiones en seis años.

    Por:Juan Regis
    La afición de Cruz Azul mostró preocupación tras darse a conocer el probable fichaje de La Máquina para el Clausura 2026 de Liga MX.

    Liga MX

    Luego de que se revelara que Cruz Azul tiene en la mira al nigeriano Christian Ebere, de 27 años y actual figura del Nacional de Urugua, los cementeros no tardaron en señalar la falta de estabilidad en la carrera de Ebere.

    De acuerdo con números de Transfermarkt, en los últimos seis años, de la temporada 2020 a la 2026, Christian Ebere c ambió de equipo hasta en 7 ocasiones, pues fue cedido por Fluminense en numerosas ocasiones en la cuarta división del futbol brasileño.

    Ebere vistió la playera de equipos como el Metropolitano, Maringá, Paraná, Pousso Alegre, Vila Nova FC hasta su debut en Uruguay con el Plaza Colonia, donde dio el salto al Nacional en la temporada 2024-25 y de donde pretende dar el salto a la Liga MX.

    De concretarse el fichaje en La Noria para el Clausura 2026, Ebere sumaría su noveno equipo contando su etapa desde el Fluminense, aunque contando sus humildes inicios en la Taye Academy de Nigeria serían 14.

    EQUIPOS DE CHRISTIAN EBERE EN EL FUTBOL DE BRASIL

    • 2020-21 Fluminense
    • 2020-21 Metropolitano (cesión)
    • 2020-21 Fluminense (fin de cesión)
    • 2020-21 Maringá (cesión)
    • 2020-21 Fluminense (fin de cesión)
    • 2020-21 Paraná (cesión)
    • 2021-22 Fluminense (fin de cesión)
    • 2021-22 Pouso Alegre (cesión)
    • 2021-22 Fluminense (fin de cesión)
    • 2021-22 Vila Nova FC (cesión)
    • 2021-22 Fluminense (fin de cesión)
    • 2022-23 Plaza Colonia (cesión)
    • 2022-23 Fluminense (fin de cesión)
    • 2023-24 Plaza Colonia (cesión)
    • 2024-25 Nacional (fin de cesión)
    • 2025-26 Plaza Colonia (cesión)
    • 2026-27 Nacional
    • 2026-27 Cruz Azul ¿?
