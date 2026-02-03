    Liga MX

    Uros Durdevic ilusiona con sus primeras palabras como jugador de Rayados

    El atacante serbio busca llenar el hueco que dejó Germán Berterame

    Uros Durdevic aseguró que será complicado llenar el hueco que dejó Germán Berterame, pero señalo que llega comprometido y dejará todo con Rayados.

    A su llegada a Monterrey, el refuerzo del conjunto regiomontano señaló que no hay pretextos para rendir con los Rayados al ya tener tiempo en el futbol mexicano.

    Sí, seguro que va a ser difícil. Berterame es un jugador muy bueno, un goleador que marcó muchísimos goles aquí. Va a ser complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible, dar el 100% como siempre en la cancha y ayudar a mis compañeros

    “Conozco muy bien la Liga MX, ya llevo un año y medio aquí y creo que eso me va a ayudar mucho . No necesito tiempo para adaptarme y espero ayudar a mis compañeros pronto”, indicó Djuka.

    De igual forma, el atacante serbio destacó que llega a un equipo grande y que prefiere el campeonato de la Liga MX que el título de goleo.

    “Estoy muy feliz de venir a este club tan grande. Agradecido con Dios y con la vida por darme esta oportunidad de venir a jugar aquí. Tienen muy buenos jugadores, con mucha calidad, y vine para pelear por el campeonato”

    “Ese es el sueño de los delanteros, meter goles y ganar esos campeonatos. Pero yo siempre pongo primero al equipo, así que prefiero un campeonato con Monterrey”, agregó el delantero.

    Djuka llega como flamante refuerzo del Monterrey luego de que con el Atlas anotará 22 goles en 51 partidos.

