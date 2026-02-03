Liga MX Uros Durdevic ilusiona con sus primeras palabras como jugador de Rayados El atacante serbio busca llenar el hueco que dejó Germán Berterame

Por: Raúl Martínez

Llega el refuerzo de Rayados que suplirá a Germán Berterame

Uros Durdevic aseguró que será complicado llenar el hueco que dejó Germán Berterame, pero señalo que llega comprometido y dejará todo con Rayados.

A su llegada a Monterrey, el refuerzo del conjunto regiomontano señaló que no hay pretextos para rendir con los Rayados al ya tener tiempo en el futbol mexicano.

“ Sí, seguro que va a ser difícil. Berterame es un jugador muy bueno, un goleador que marcó muchísimos goles aquí. Va a ser complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible, dar el 100% como siempre en la cancha y ayudar a mis compañeros”

“Conozco muy bien la Liga MX, ya llevo un año y medio aquí y creo que eso me va a ayudar mucho . No necesito tiempo para adaptarme y espero ayudar a mis compañeros pronto”, indicó Djuka.

De igual forma, el atacante serbio destacó que llega a un equipo grande y que prefiere el campeonato de la Liga MX que el título de goleo.

“Estoy muy feliz de venir a este club tan grande. Agradecido con Dios y con la vida por darme esta oportunidad de venir a jugar aquí. Tienen muy buenos jugadores, con mucha calidad, y vine para pelear por el campeonato”

“Ese es el sueño de los delanteros, meter goles y ganar esos campeonatos. Pero yo siempre pongo primero al equipo, así que prefiero un campeonato con Monterrey”, agregó el delantero.