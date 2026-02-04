    Liga MX

    Raphael Veiga, el nuevo guardián del número 23 en América

    El brasileño utilizará en su dorsal un mítico número que han utilizado grandes referentes de las Águilas.

    Raúl Martínez
    Video Veiga y el 23: un número con historia en el América

    Raphael Veiga fue presentado como el flamante refuerzo del América y el futbolista brasileño presumió el número 23 en su playera, mítico digito que utilizaron algunos referentes del cuadro Azulcrema.

    Entre los futbolistas que utilizaron el número 23 en su dorsal se encuentra Kléber Boas, atacante brasileño que se ganó el cariño de la afición americanista y que Veiga busca hacer los mismo.

    En su paso por el América en el 2005, Kléber anotó 37 goles en 61 partidos y conquistó un título de liga, un campeón de campeones y además de un título de goleo.

    Otro futbolista que brilló en el América con el número 23 en su playera fue Daniel ‘Ruso’ Brailovsky. El mediocampista argentino es considero como una de las leyendas del equipo al ser parte de esas Águilas que marcaron época en el futbol mexicano.

    En su paso por el América, el ‘Ruso’ anotó 35 goles y conquistó un tricampeonato al ganar los títulos de 1983-84, 1984-85 y el Prode 85.

    Cuauhtémoc Blanco es el otro jugador que portó el número 23 en su playera. El icono azulcrema debutó con el 37, pero temporadas después portó el número 23 en su jersey y fue cuando comenzó a brillar con los azulcremas en los 90, para después convertirse en un referente con el 10.

    Ahora, Raphael Veiga buscará con el 23 en su dorsal dejar huella en el América como otros jugadores que lo han hecho en la historia del equipo.

