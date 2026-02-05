Liga MX Raphael Veiga sorprende con respuesta relacionada a Beckham en América El jugador brasileño comparte también la primera palabra que aprendió en español tras su llegada a México.

Video ¿Tan guapo como Beckham? La increíble respuesta de Raphael Veiga

Raphael Veiga, flamante refuerzo del América, tiene ya dorsal, el '23', y en entrevista exclusiva para TUDN con Julio Ibáñez, reveló la razón por la que portará ese número.

Veiga aludió a Michael Jordan y David Beckham, exbasquetbolista y exfutbolista respectivamente, como sus principales inspiraciones para elegir el dorsal.

"No, la verdad que siempre me gustó ver, a Jordan, con el 23, hubo una época en su carrera que Beckham usaba el 23, cuando regresé de Atlético a Palmeiras y estaba ese número disponible, quise usarlo, mi historia con Palmeiras fue mi número, me dio suerte y quiero seguir con él", dijo Veiga quien después, bromeó al afirmar que es lo suficientemente guapo también como el exjugador británico.

Además, Raphael Veiga sostuvo que tiene como reto aprender el idioma español, a pesar de que puede comunicarse en portugués con el cuerpo técnico y algunos jugadores.

"Quiero aprender español, creo que también por eso estoy aquí, para vivir ese desafío en mi vida, voya a procurar hablar con ellos lo mínimo posible en portugués, pero estoy muy feliz, poco a poco creo que me voy a adaptar, es importante, estoy feliz, me voy a adaptar, ellos y el cuerpo técnico hablan portugués, pero en poco tiempo ya quiero hablar español y vivir como una persona normal de aquí".

Incluso, compartió que ya aprendió una palabra desde su llegada a México.

"Cuando llegué, en Brasil dicen 'boné', aquí gorra, pero en el aeropuerto me dijeron otro nombre, 'cachucha'", concluyó.