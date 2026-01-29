Liga MX 'Búfalo' Aguirre dejaría al América para darle su lugar a Veiga Las Águilas necesitaban un cupo de NFM y ya habría un elegido que se marcharía a Monterrey.

Video El jugador de América que será ‘sacrificado’ para darle su lugar a Veiga

América ya tendría el nombre del futbolista extranjero que sería el ‘sacrificado’ para darle su lugar a Raphael Veiga l uego de que se diera a conocer que las Águilas llegara a un acuerdo para hacerse de los servicios del jugador del Palmeiras.

De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, sería Rodrigo Aguirre quien dejaría el conjunto azulcrema en las próximas horas para que las Águilas tengan libre la plaza de jugador no formado en México que necesitan para completar el fichaje del atacante brasileño.

Y según reportes de Vladimir García de TUDN, el ‘Búfalo’ fue ofrecido a los Tigres que estarían analizando la llegada del atacante uruguayo en venta definitiva.

De igual forma había trascendido que uno de los posibles destinos de Rodrigo Aguirre sería con el equipo de los Xolos de Tijuana.

El 'Búfalo' Aguirre llegó al América para el Apertura 2024 donde rápidamente se adaptó y fue clave para que la Águilas lograran el tricampeonato de la Liga MX.

Sin embargo, en el último año tuvo un bajo rendimiento y sol pudo anotar cuatro goles en dos torneos y en este Clausura 2026 tampoco ha podido anotar con las Águilas.

NO SOLO ES AGUIRRE, OTROS EXTRANJEROS QUE SE IRÍAN DE AMÉRICA

Después de la inesperada salida de Rodrigo Aguirre para darle su lugar a Raphael Veiga, se pudo saber que otros dos jugadores extranjeros están cerca de dejar el caudro de las Águilas.

Se trata de V íctor Dávila y Raúl 'Pantera' Zuñiga. El chileno regresaría a su país con el Colo Colo luego de que se volvieran a reactivar las negociones con los Azulcremas, mientras que el atacante también regresaría a su país ya q ue hay interés de equipos colombianos por el atacante que lleva poco tiempo con América.

Por lo que el equipo de André Jardine liberaría tres plazas de jugadores no formados en México tras varias semanas de por lo menos liberar una para incorpora refuerzos.