Liga MX Richy Ledezma pudo jugar en América, pero "siempre he amado Chivas" El lateral aceptó contactos con las Águilas tras anotar su primer gol con Selección Mexicana.

Video ¡Golazo de México! Asistencia de la Hormiga González y definición de Ledezma



Richy Ledezma anotó su primer gol con Selección Mexicana en la goleada de 4-0 sobre Islandia en partido amistoso que se disputó en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Al término del encuentro, Richard Ledezma reconoció que, además de Chivas, fue contactado por América mientras estaba en Europa con el PSV Eindhoven para jugar en la Liga MX.

Sin embargo, su intención siempre fue jugar para el Guadalajara: “Desde niño siempre he amado a Chivas y la verdad no fue una decisión difícil”.

Richy Ledezma apenas ha disputado dos partidos con el Tri, pero sus grandes actuaciones, tanto en selección como con Chivas, han hecho que Javier Aguirre considere llevarlo al Mundial 2026.

“Para mí es un orgullo representar a México, es un esfuerzo mío, se ve hoy en el partido que me regaló el gol y estoy muy contento y feliz por escoger a México”, expresó.

Richy Ledezma descartó que tuviera dudas de representar a México, incluso en entrevista con TUDN confesó que Javier Aguirre lo buscó para llevarlo a la Copa Oro 2025.

“Eso no es verdad, él sabe que no es verdad (Vasco), no tenía el pasaporte mexicano, allá en Europa no lo tenía y con Chivas lo tuve que sacar, por eso tardé tanto”, mencionó.

Richard Ledezma nació en Phoenix, Arizona, pero sus padres son mexicanos, su mamá de Mexicali y su papá de Durango.

Desde su llegada a Chivas, el lateral de 25 años registra dos goles y seis asistencias en 26 partidos.