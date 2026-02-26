Liga MX América y 'Chucho' Benítez son homenajeados por 'Chito' Vera en UFC México El peleador ecuatoriano entrenó con la playera del América rumbo a su combate ante el mexicano David Martínez.

Video Homenaje al América y a 'Chucho' Benítez en la UFC México



El Club América y Christian ‘Chucho’ Benítez fueron homenajeados por el peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera de cara a la función de UFC en México de este sábado 28 de febrero donde enfrentará al mexicano David Martínez en peso gallo.

‘Chito’ Vera se puso la playera de las Águilas para entrenar en la Ciudad de México con el mítico dorsal de su compatriota, ‘Chucho’ Benítez.

El jersey que usó fue el de la Final del Clausura 2013 donde América se proclamó campeón en un cardíaco partido ante Cruz Azul que se definió en penales después de una remontada azulcrema con el famoso gol ‘milagroso’ de Moisés Muñoz.

En la rueda de prensa previa a su combate de este fin de semana en la Arena Ciudad de México, ‘Chito’ Vera confesó ser coleccionista de jerseys de futbol y, aunque nunca las usa, decidió sacar la playera del América de su colección por luchar en México.

“Yo colecciono muchas camisetas de futbol. Obviamente, todos crecimos con esa ilusión y ahora tengo una colección grande. Nunca las uso, no me gusta sudarlas ni lavarlas para que no se me dañen. Pero dije ‘como voy a pelear en Ciudad de México, tengo que traer esa camiseta’. Fue una usadita, lavada y de vuelta al baúl”, declaró el peleador ecuatoriano.

México es un lugar especial para Marlon ‘Chito’ Vera, pues ahí fue su debut en UFC el 15 de noviembre del 2014, aunque perdió ante el mexicano Marco Beltrán.