    Liga MX

    América y 'Chucho' Benítez son homenajeados por 'Chito' Vera en UFC México

    El peleador ecuatoriano entrenó con la playera del América rumbo a su combate ante el mexicano David Martínez.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Homenaje al América y a 'Chucho' Benítez en la UFC México


    El Club América y Christian ‘Chucho’ Benítez fueron homenajeados por el peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera de cara a la función de UFC en México de este sábado 28 de febrero donde enfrentará al mexicano David Martínez en peso gallo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Querétaro vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Querétaro vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Miguel Herrera y Miguel Layún viven emotivo reencuentro en TUDN
    2 mins

    Miguel Herrera y Miguel Layún viven emotivo reencuentro en TUDN

    Liga MX
    'Piojo' Herrera se reencuentra con La Volpe en su bienvenida como analista de TUDN
    1 mins

    'Piojo' Herrera se reencuentra con La Volpe en su bienvenida como analista de TUDN

    Liga MX
    El papá de Armando González nos revela el por qué Hormiga no fue a Europa
    1 mins

    El papá de Armando González nos revela el por qué Hormiga no fue a Europa

    Liga MX
    Mohamed afirma que Marcel Ruiz no está en Europa por jugar en Liga MX
    2 mins

    Mohamed afirma que Marcel Ruiz no está en Europa por jugar en Liga MX

    Liga MX
    Marc Speigel fue claro: tiene en mente buscar a un nuevo Ronaldinho para Querétaro
    2 mins

    Marc Speigel fue claro: tiene en mente buscar a un nuevo Ronaldinho para Querétaro

    Liga MX
    Diego Lainez renueva contrato con Tigres en pleno Clausura2026 de Liga MX
    1 mins

    Diego Lainez renueva contrato con Tigres en pleno Clausura2026 de Liga MX

    Liga MX
    Monterrey vs. Cruz Azul: Carlos Salcedo hace promesa a aficionados: "La actitud no es negociable"
    2 mins

    Monterrey vs. Cruz Azul: Carlos Salcedo hace promesa a aficionados: "La actitud no es negociable"

    Liga MX
    Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados
    1 mins

    Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados

    Liga MX
    Miguel Vázquez deja fuerte advertencia desde el América tras debut en el Clausura 2026
    2 mins

    Miguel Vázquez deja fuerte advertencia desde el América tras debut en el Clausura 2026

    Liga MX

    ‘Chito’ Vera se puso la playera de las Águilas para entrenar en la Ciudad de México con el mítico dorsal de su compatriota, ‘Chucho’ Benítez.

    El jersey que usó fue el de la Final del Clausura 2013 donde América se proclamó campeón en un cardíaco partido ante Cruz Azul que se definió en penales después de una remontada azulcrema con el famoso gol ‘milagroso’ de Moisés Muñoz.

    En la rueda de prensa previa a su combate de este fin de semana en la Arena Ciudad de México, ‘Chito’ Vera confesó ser coleccionista de jerseys de futbol y, aunque nunca las usa, decidió sacar la playera del América de su colección por luchar en México.

    “Yo colecciono muchas camisetas de futbol. Obviamente, todos crecimos con esa ilusión y ahora tengo una colección grande. Nunca las uso, no me gusta sudarlas ni lavarlas para que no se me dañen. Pero dije ‘como voy a pelear en Ciudad de México, tengo que traer esa camiseta’. Fue una usadita, lavada y de vuelta al baúl”, declaró el peleador ecuatoriano.

    México es un lugar especial para Marlon ‘Chito’ Vera, pues ahí fue su debut en UFC el 15 de noviembre del 2014, aunque perdió ante el mexicano Marco Beltrán.

    El ecuatoriano de 33 años egresa a la Ciudad de México con un récord de 23 victorias, 11 derrotas y un empate en la división de peso gallo de UFC.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaChristian BenitezUFC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX