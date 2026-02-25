Liga MX Querétaro vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 8 a disputarse en La Corregidora.

Este viernes 27 de febrero el Estadio La Corregidora será el escenario del enfrentamiento entre Querétaro y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Querétaro ocupa la posición 14 de la tabla con cinco puntos acumulados; registra una victoria, dos empates y tres derrotas en el torneo mexicano.

En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que ha generado una necesidad de mejorar su rendimiento en el torneo. Cabe recordar que el partido de la Jornada 7 ante FC Juárez fue aplazado debido a la ola de violencia que se sucitó el domino pasado en México.

Por su parte, Santos Laguna se encuentra en la última posición con sólo un punto y sin victorias en lo que va del semestre, tras también caer en su más reciente encuentro frente al León.

Este partido representa una oportunidad crucial para ambos equipos, ya que Querétaro busca salir de la parte baja de la clasificación, mientras que Santos Laguna intentará sumar sus primeros puntos y romper su racha negativa.

Con una diferencia significativa en su rendimiento hasta ahora, el encuentro promete ser un punto de inflexión para alguno de los dos. No te pierdas la información sobre cómo y dónde ver este partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. SANTOS DE LA JORNADA 8



Querétaro llega al partido con la moral baja tras caer ante Atlético de San Luis, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación.

Por su parte, Santos Laguna también sufrió una derrota frente a León, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su verdadero potencial en la cancha.

Cuándo es el Querétaro vs. Santos : el juego es el viernes 27 de febrero en el Estadio La Corregidora.

: el juego es el viernes 27 de febrero en el Estadio La Corregidora. A qué hora es el Querétaro vs. Santos : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Querétaro vs. Santos: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.