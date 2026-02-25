    Liga MX

    Querétaro vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 8 a disputarse en La Corregidora.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

    Este viernes 27 de febrero el Estadio La Corregidora será el escenario del enfrentamiento entre Querétaro y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Actualmente, Querétaro ocupa la posición 14 de la tabla con cinco puntos acumulados; registra una victoria, dos empates y tres derrotas en el torneo mexicano.

    Más sobre Liga MX

    Miguel Herrera y Miguel Layún viven emotivo reencuentro en TUDN
    2 mins

    Miguel Herrera y Miguel Layún viven emotivo reencuentro en TUDN

    Liga MX
    'Piojo' Herrera se reencuentra con La Volpe en su bienvenida como analista de TUDN
    1 mins

    'Piojo' Herrera se reencuentra con La Volpe en su bienvenida como analista de TUDN

    Liga MX
    El papá de Armando González nos revela el por qué Hormiga no fue a Europa
    1 mins

    El papá de Armando González nos revela el por qué Hormiga no fue a Europa

    Liga MX
    Mohamed afirma que Marcel Ruiz no está en Europa por jugar en Liga MX
    2 mins

    Mohamed afirma que Marcel Ruiz no está en Europa por jugar en Liga MX

    Liga MX
    Marc Speigel fue claro: tiene en mente buscar a un nuevo Ronaldinho para Querétaro
    2 mins

    Marc Speigel fue claro: tiene en mente buscar a un nuevo Ronaldinho para Querétaro

    Liga MX
    Diego Lainez renueva contrato con Tigres en pleno Clausura2026 de Liga MX
    1 mins

    Diego Lainez renueva contrato con Tigres en pleno Clausura2026 de Liga MX

    Liga MX
    Monterrey vs. Cruz Azul: Carlos Salcedo hace promesa a aficionados: "La actitud no es negociable"
    2 mins

    Monterrey vs. Cruz Azul: Carlos Salcedo hace promesa a aficionados: "La actitud no es negociable"

    Liga MX
    Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados
    1 mins

    Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados

    Liga MX
    Miguel Vázquez deja fuerte advertencia desde el América tras debut en el Clausura 2026
    2 mins

    Miguel Vázquez deja fuerte advertencia desde el América tras debut en el Clausura 2026

    Liga MX
    Alexis Vega publica video que da pistas sobe su regreso con Toluca y Selección Mexicana
    1 mins

    Alexis Vega publica video que da pistas sobe su regreso con Toluca y Selección Mexicana

    Liga MX

    En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que ha generado una necesidad de mejorar su rendimiento en el torneo. Cabe recordar que el partido de la Jornada 7 ante FC Juárez fue aplazado debido a la ola de violencia que se sucitó el domino pasado en México.

    Por su parte, Santos Laguna se encuentra en la última posición con sólo un punto y sin victorias en lo que va del semestre, tras también caer en su más reciente encuentro frente al León.

    Este partido representa una oportunidad crucial para ambos equipos, ya que Querétaro busca salir de la parte baja de la clasificación, mientras que Santos Laguna intentará sumar sus primeros puntos y romper su racha negativa.

    Con una diferencia significativa en su rendimiento hasta ahora, el encuentro promete ser un punto de inflexión para alguno de los dos. No te pierdas la información sobre cómo y dónde ver este partido.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. SANTOS DE LA JORNADA 8


    Querétaro llega al partido con la moral baja tras caer ante Atlético de San Luis, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación.

    Por su parte, Santos Laguna también sufrió una derrota frente a León, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su verdadero potencial en la cancha.

    • Cuándo es el Querétaro vs. Santos: el juego es el viernes 27 de febrero en el Estadio La Corregidora.
    • A qué hora es el Querétaro vs. Santos: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Querétaro vs. Santos: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXQuerétaroSantos Laguna

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX