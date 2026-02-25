    Liga MX

    Miguel Herrera y Miguel Layún viven emotivo reencuentro en TUDN

    Los actuales comentaristas de TUDN revivieron un momento que muy pocos sabían que existía.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Miguel Layún y Miguel Herrera viven emotivo reencuentro previo al México vs. Islandia

    Miguel Herrera, nuevo comentarista de TUDN rumbo al Mundial 2026, se reencontró con Miguel Layún, jugador al que tuvo en su momento en Veracruz, América y la Selección Mexicana.

    En el programa de Futbol Central, para la señal de México, ambos rememoraron una anécdota que simplemente dio camino a lo que fue la carrera de Layún en el futbol mexicano.

    Esto sin antes olvidar que el mismo 'Piojo' Herrera tuvo otro buen reencuentro junto a Ricardo La Volpe, quien fuera su 'maestro'.

    MIGUEL HERRERA SALVÓ A LAYÚN EN AMÉRICA


    Miguel Layún revivió el momento de su debut con Veracruz junto a Miguel Herrera y recordó al tiempo que en América lo tenían fuera y se quedó gracias al Piojo.

    "Con Miguel tengo la fortuna de conocerlo desde Veracruz, descendemos, me quería llevar a Tecos, termino en Atalanta y coincidimos en América. Él llega en la temporada donde la directibva me había puesto como nombre principal a salir, era el enemigo público número 1 del América", relató Layún para iniciar a la pregunta de qué le debía al ahora entrenador.

    Miguel Herrera cortó las palabras de Layún para detallar lo que pasó y cómo fue que evitó que se fuera del América, cuando en su mayoría nadie lo quería.

    "No, cuando me dicen que está transferible todo el plantel, yo le digo a Ricardo Peláez que no y me dice 'está bien, pero ellos sí se van', y estaba él, pero dije que no, lo conocía, sabía lo que me podía dar y Layún se convirtió al final en muy importante

    "La verdad que un día antes practicamos los penales, Layún le pega bien al balón y le decía 'fuerte Layún, pégale'... se medio patina en el penal y patea fuerte, la velocidad vence a Chuy, pero gol y 'Todo fue culpa de Layún'", finalizó Miguel Herrera.

    Video Miguel Herrera se reconcilia con La Volpe en su bienvenida como analista de TUDN
