Santi Giménez envía emotivo mensaje a Cata Domínguez por salida de Cruz Azul

“Ha sido muy lindo haber compartido contigo tantos momentos juntos y aprender muchas cosas. Siempre me respaldaste, me apoyaste, me aconsejaste y eso nunca se me va a olvidar. Tú ya sabes cuánto te admiro! Muchas bendiciones para ti para la familia hermosa que tienes. Los quiero mucho. Has dejado un legado imborrable. Un legado único que quedará para siempre”, concluye el mensaje del Chaquito.