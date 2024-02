Sin embargo, el regreso no fue el esperado, pues la afición se olvidó del legado que dejó en su paso por La Máquina , algo de lo que es consciente y dijo no dar tanta relevancia, pues lo que hizo en la institución cementera “nadie me lo quita”.

“Yo no soy quién para juzgar eso (los abucheos), cada persona está en su derecho a decir lo que quiere, me enfoco en mi trabajo, trato de apoyar a mis compañeros, ser solidario en la cancha con ellos y no doy mayor importancia a demás cosas. Sé lo que hice en Cruz Azul, lo que trabajé para estar tantos años y dejé historia, dejé un legado y eso nadie me lo va a quitar”.