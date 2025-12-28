Liga MX Lucas Ocampos presenta parálisis facial con Monterrey de cara al Clausura 2026 El comunicado de Rayados tomó a toda la Liga MX por sorpresa.

A un par de semanas del arranque del Torneo Clausura 2026 de Liga MX, el conjunto de Monterrey dio a conocer una preocupante noticia sobre el estado de salud de uno de sus elementos extranjeros.

Se trata del futbolista argentino Lucas Ocampos, quien sufrió parálisis facial y se encuentra bajo observación médica.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica.

"El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", se lee en el breve comunicado de Rayados.