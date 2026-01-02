Liga MX Toluca alardea sus títulos con una fuerte burla al América Los Diablos abrieron el 2026 festejando sus triunfos como lo hizo el club azulcrema con el triplete con referencia a Bad Bunny.

Toluca cerró el 2025 como el año más exitoso del club en su historia, luego de una temporada en la que los Diablos Rojos conquistaron cuatro títulos oficiales en un mismo año calendario, un registro sin precedentes para la institución.

Este viernes, el conjunto escarlata decidió alardear sus títulos de una manera muy peculiar, pues imitaron lo hecho por el América con el triplete a inicios del año pasado, cuando utilizaron de referencia a Bad Bunny.

El cantante boricua había lanzado en ese entonces un nuevo disco y una canción se hizo viral, provocando un trend en redes sociales, con las famosas iniciales de “dtmf”, en referencia a “Debí tirar más fotos”, por lo que el América aprovechó esto e hizo un doble sentido en redes sociales.

“ Debí traer más sillas“, fueron las palabras que usó el conjunto azulcrema en redes, pero en la sillas aparecieron solamente dos con una copa en cada una, mientras que la del tricampeonato terminó en el pasto.