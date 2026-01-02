    Liga MX

    Toluca alardea sus títulos con una fuerte burla al América

    Los Diablos abrieron el 2026 festejando sus triunfos como lo hizo el club azulcrema con el triplete con referencia a Bad Bunny.

    Por:Jaime Bernal
    Video Toluca alardea sus títulos con tremenda troleada al América

    Toluca cerró el 2025 como el año más exitoso del club en su historia, luego de una temporada en la que los Diablos Rojos conquistaron cuatro títulos oficiales en un mismo año calendario, un registro sin precedentes para la institución.

    Este viernes, el conjunto escarlata decidió alardear sus títulos de una manera muy peculiar, pues imitaron lo hecho por el América con el triplete a inicios del año pasado, cuando utilizaron de referencia a Bad Bunny.

    El cantante boricua había lanzado en ese entonces un nuevo disco y una canción se hizo viral, provocando un trend en redes sociales, con las famosas iniciales de “dtmf”, en referencia a “Debí tirar más fotos”, por lo que el América aprovechó esto e hizo un doble sentido en redes sociales.

    Debí traer más sillas“, fueron las palabras que usó el conjunto azulcrema en redes, pero en la sillas aparecieron solamente dos con una copa en cada una, mientras que la del tricampeonato terminó en el pasto.

    Pues el Toluca hizo lo propio pero con los cuatro trofeos que ganó el equipo la temporada pasada. El único, aparte del trofeo, es que el club que dirige Antonio Mohamed puso: “ Debí pedir más sillas”.

    Vale la pena recordar que el conjunto escarlata firmó el bicampeonato de la Liga MX al ganar los torneos Clausura y Apertura 2025, además de levantar el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, consolidándose como el equipo dominante del futbol mexicano en los últimos 12 meses. El único trofeo que se le escapó fue la Leagues Cup.

