Alan Mozo es nuevo jugador de Pachuca para el Clausura 2026 y deja a las Chivas tras tres años en la institución.

Llega al conjunto de los Tuzos a préstamo por año y medio con opción a compra según indormación de Erick López de TUDN.

El defensa deberá presentarse con su nuevo equipo lo más pronto posible para estar a punto para iniciar el próximo torneo de la Liga MX que arranca el 8 de enero próximo.

Mozo tiene 28 años y antes de Chivas ya había jugado con en el Club Universidad en el máximo circuito del futbol mexicano.

Con Chivas alcanzó la Final del Clausura 2023 en la que cayó con Tigres, y se une a las bajas de Chicharito Hernández, Raúl Martínez, Cade Cowell e Isaac Brizuela rumbo al arranque del próximo campeonato.

Por su parte, Mozo se une a Pachuca como refuerzo tras la incorporación del venezolano Salomón Rondón que regresa a la institución tras medio año con el Real Oviedo.