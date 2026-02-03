Liga MX Jorge Sánchez está cerca de irse vendido al PAOK de Grecia El jugador ya no fue considerado en Cruz Azul para el debut en la Concacaf Champions Cup 2026.

Video ¿Nueva baja para Cruz Azul? Podría perder a una de sus estrellas

Jorge Sánchez está a nada de volver al futbol de Europa, toda vez que las negociaciones para su venta avanzaron en las últimas horas. El zaguero ya tuvo experiencia previamente con Ajax y Porto en el futbol europeo.

De acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo de TUDN, Cruz Azul tendría un principio de acuerdo con el PAOK de Grecia para que el defensor mexicano regrese el Viejo Continente.

PUBLICIDAD

" El 18 de enero les revelé que PAOK buscaba a Jorge Sánchez. Hoy está cerca de concretarse la operación por 4 MDD más 500 mil en bonos y 20 % en futura venta. Sanchez ya no está considerado para el juego vs Vancouver".

Cruz Azul debuta este miércoles de visitante ante Vancouver FC de Canadá en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup y la salida de Jorge Sánchez sería la quinta en este mercado de fichajes.

" Jorge Sánchez se convertiría en la quinta baja de Cruz Azul para el Clausura 2026 tras Bogusz, Sepúlveda, Rivero y Faravelli. Hoy la postura es jugársela con Campos a perfil cambiado. Están buscando a Joao Pedro y un extremo en estos momentos".

La Máquina ya tiene negociaciones con Joao Pedro de Atlético de San Luis para su venta, el arreglo entre el cuadro celeste y jugador está hecho, pero solo falta concretar con el conjunto potosino.

En actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026, Cruz Azul jugará ante Toluca este sábado 7 de febrero en la cancha del Nemesio Diez.