Liga MX Fidalgo dedica emotiva despedida a compañeros del América antes de partir El español naturalizado mexicano vivió así su último día en Coapa.

Video Intenta no llorar: Las últimas palabras de Fidalgo a sus compañeros

La despedida definitiva de Álvaro Fidalgo con sus excompañeros del América finalmente llegó con emotivas y desgarradoras palabras para aquellos que compartieron vestidores y para la afición azulcrema.

El América dio a conocer cómo se vivió el último día de Fidalgo en las instalaciones del club y sus palabras hicieron llorar a más de uno empezando por el ahora refuerzo del Real Betis, quien reunió a sus compañeros por última vez para decir adiós con la voz entrecortada.

" Soy un afortunado de todo lo que me tocó vivir aquí con todos ustedes, más allá de todo soy fan del club, se viene la Concacaf Champions Cup, hay que levantar la 17 sea como sea.

"Me ha llegado el momento de cumplir otros sueños, algo que necesitaba también, les agradezco también que entiendan que me toca marchar y aquí tienen a un amigo, un hermano para lo que necesiten siempre, de corazón.

"Fui muy feliz, de los mejores años sin duda de mi carrera hasta ahora, va a ser algo difícil encontrar algo así de nuevo, estoy segurísimo. Nos veremos por aquí seguro, muchas gracias a todos".

La despedida de Fidalgo fue respondida con aplausos por parte de sus compañeros y palabras por parte del capitán Henry Martín, y el entrenador André Jardine antes de los abrazos y las bromas.