Liga MX Raphael Veiga es anunciado oficialmente como refuerzo del América para el Clausura 2026 Las Águilas oficializaron el fichaje del atacante brasileño al ritmo de samba y un toque de humor.



Video OFICIAL: Con jogo bonito, América anuncia fichaje de Raphael Veiga

El Club América anunció de manera oficial el fichaje de su nuevo delantero proveniente del futbol brasileño, Raphael Veiga, para el Clausura 2026 d e Liga MX.

Las Águilas oficializaron el fichaje del brasileño con un video en el que supuestamente aparece Veiga por las instalaciones del club conduciendo el balón y realizando todo tipo de suertes con la redonda.

Finalmente, Viega toca la puerta al dar un balonazo con la zurda y André Jardine sale para averiguar qué es lo que ha pasado.

"Hey, André, tranquilo, soy yo. Yo soy Raphael Veiga y ya soy americanista", aparece el refuerzo diciendo a la cámara en un segundo video.

Raphael Veiga, exjugador del Palmeiras, llega al América para reforzar al equipo en la parte alta de la cancha que tanto le ha costado al tricampeón en el arranque del torneo Clausura 2026.