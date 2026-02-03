    Liga MX

    Raphael Veiga es anunciado oficialmente como refuerzo del América para el Clausura 2026

    Las Águilas oficializaron el fichaje del atacante brasileño al ritmo de samba y un toque de humor.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video OFICIAL: Con jogo bonito, América anuncia fichaje de Raphael Veiga

    El Club América anunció de manera oficial el fichaje de su nuevo delantero proveniente del futbol brasileño, Raphael Veiga, para el Clausura 2026 d e Liga MX.

    Las Águilas oficializaron el fichaje del brasileño con un video en el que supuestamente aparece Veiga por las instalaciones del club conduciendo el balón y realizando todo tipo de suertes con la redonda.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Fidalgo dedica emotiva despedida a compañeros del América antes de partir
    1 mins

    Fidalgo dedica emotiva despedida a compañeros del América antes de partir

    Liga MX
    El director de la Comisión de Árbitros afirma que la Liga MX tiene tecnología de primer nivel
    1 mins

    El director de la Comisión de Árbitros afirma que la Liga MX tiene tecnología de primer nivel

    Liga MX
    Tigres anuncia a César Araújo como refuerzo para Clausura 2026 de Liga MX
    1 mins

    Tigres anuncia a César Araújo como refuerzo para Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    México está a la vanguardia en tecnología arbitral
    2:09

    México está a la vanguardia en tecnología arbitral

    Liga MX
    Igor Lichnovsky está fuera de América; ya no entrenará más con el club
    1 mins

    Igor Lichnovsky está fuera de América; ya no entrenará más con el club

    Liga MX
    ÚLTIMA HORA: Esto se sabe sobre Lichnovsky en América
    1:33

    ÚLTIMA HORA: Esto se sabe sobre Lichnovsky en América

    Liga MX
    Jorge Ruvalcaba firma y hace oficial su incorporación con los NY Red Bulls
    1 mins

    Jorge Ruvalcaba firma y hace oficial su incorporación con los NY Red Bulls

    Liga MX
    Fidalgo y su promesa a los americanistas: "No me van a ver en otro equipo de México"
    2 mins

    Fidalgo y su promesa a los americanistas: "No me van a ver en otro equipo de México"

    Liga MX
    ¡Un día en la vida de André-Pierre Gignac!
    2:36

    ¡Un día en la vida de André-Pierre Gignac!

    Liga MX
    Voces de la Cancha en el América vs. Necaxa
    2:25

    Voces de la Cancha en el América vs. Necaxa

    Liga MX

    Finalmente, Viega toca la puerta al dar un balonazo con la zurda y André Jardine sale para averiguar qué es lo que ha pasado.

    "Hey, André, tranquilo, soy yo. Yo soy Raphael Veiga y ya soy americanista", aparece el refuerzo diciendo a la cámara en un segundo video.

    Raphael Veiga, exjugador del Palmeiras, llega al América para reforzar al equipo en la parte alta de la cancha que tanto le ha costado al tricampeón en el arranque del torneo Clausura 2026.

    La llegada de Veiga coincide con las repentindas salidas del club de Allan-Saint Maximin y Álvaro Fidalgo, ambos de vuelta al futbol de Europa.

    Veiga llegó a México el sábado pasado para finiquitar lo que era un inminente fichaje con América y el brasileño hasta tuvo oportunidad de presenciar la primera victoria del club en el torneo en uno de los palcos del Estadio Ciudad de los Deportes.

    Relacionados:
    Liga MXRaphael VeigaAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX