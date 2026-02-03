    Liga MX

    Álvaro Fidalgo le manda un sentido mensaje a Emilio Azcárraga Jean tras su partida

    El mediocampista explicó el sentimiento que le transmitió el presidente de América desde su llegada.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Video Sentidas palabras de Álvaro Fidalgo para Emilio Azcárraga Jean

    Álvaro Fidalgo dejó de ser jugador del América de forma oficial, pero antes de dejar el nido de Coapa tras cinco años y muchos títulos, habló en exclusiva con TUDN.

    Fidalgo mostró su agradecimiento hacía Emilio Azcárraga Jean, presidente del Club América, quien lo dejó marcado con una frase de lo que representa el americanismo.

    “Esa esa frase es de Emilio. Cuando pierdes en América posiblemente sea lo peor, el peor momento, los peores días, así, pero el día que ganas, no hay nada igual. Y yo no lo supe hasta el día de la 14, lo supe y dije, qué razón tenía Emilio”.

    El Maguito reconoció la autoridad y la sencillez del dueño de las Águilas, pero lo definió como un aficionado más del equipo y que siempre fue claro con él, y agradeció la oportunidad que le dieron para tomar una decisión tan importante en su vida y su carrera futbolística.

    “Que Emilio, más allá de que al final la gente lo ve como el patrón y como el dueño del club, y eso, te puedo asegurar que es muchísimo más que eso, o sea, la palabra dueño creo que no le pega a él realmente para lo que es, porque es que es un aficionado más, literal, que es un aficionado que tiene que tomar decisiones, una persona que, desde el día uno, que la primera vez que pude hablar con él siempre me dijo las cosas clarísimas”.

    “Todo lo que me dijo siempre se cumplió, literal. También palabras de agradecimiento para él, siempre me sentí muy protegido por él, e igual que con Santiago, solo tengo palabras de agradecimiento, de hecho, si no es por ellos también, obviamente hoy no se daría mi salida también. O sea que se lo agradezco, imagínate, también, de corazón, que me permitan poder elegir y poder tomar esta decisión. Es que realmente sin América yo no estaría en este momento, ahora mismo, o sea, ni siquiera tendría la oportunidad de haber vuelto, no sería nada de eso”.

    Video Fidalgo acepta dolor por dejar al América y casi llora en plena conferencia en vivo
