    Liga MX

    Christian Ebere en el radar de Cruz Azul para el cierre de fichajes de Liga MX

    El jugador tiene el visto bueno de Iván Alonso y Nicolás Larcamón de cara al cierre de fichajes.

    Por:Juan Regis
    Imagen Mexsport

    A días del cierre de la ventana de fichajes en la Liga MX, Cruz Azul parece tener amarrado a su nuevo refuerzo campeón del mundo y figura en su actual club.

    De acuerdo con Adrián Esparza, para TUDN, La Máquina busca concretar la llegada del nigeriano Christian Ebere, de 27 años, y con un cartel atractivo para el futbol mexicano y como parte de la negociación de Camilo Cándido al Nacional de Uruguay.

    Ebere, quien cuenta con el avalo de Iván Alonso en la directiva y de Nicolás Larcamón en el cuerpo técnico, presume un campeonato mundial de la FIFA Sub-17 y es actualmente una de las figuras del Nacional uruguayo.

    La fuente señala que Cruz Azul se encuentra en negociaciones avanzadas con el delantero nigeriano diestro de 1.77 metros de estatura, cuyo valor en el mercado es de poco más de un millón de dólares, de acuerdo con el sitio Transfermarkt.

    La Máquina busca a un extremo que pueda aportar en el ataque tras las bajas de Ángel Sepúlveda y el polaco Mateusz Bogusz, y la posible llegada de Joao Pedro del Atlético de San Luis.

    De cara a la Jornada 5 del Clausura 2026, Cruz Azul marcha en el segundo lugar de la tabla general con 9 puntos y tres victorias de manera consecutiva. Su próximo partido será ante Toluca en calidad de visitante.

