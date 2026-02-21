León vs. Santos EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

León y Santos Laguna se enfrentan en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio León.

La Fiera de Nacho Ambriz no gana desde la primera fecha y suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. En la jornada pasada cayó 1-0 en su visita a Monterrey .

Santos Laguna también llega urgido de una victoria, pues es el único equipo que no ha ganado en el Clausura 2026, la fecha pasada perdió en casa por 1-2 ante Mazatlán, lo que provocó el despido de Francisco Rodríguez. Omar Tapia será el entrenador de los Guerreros por el resto del Clausura 2026.