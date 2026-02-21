    Liga MX

    León vs. Santos EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

    Ambos equipos llegan urgidos del triunfo para salir del fondo de la tabla de la Liga MX.

    Por:Kevin R. Yu
    Video 'Esto es como Disneylandia, Santos es un club grande': Omar Tapia

    León y Santos Laguna se enfrentan en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio León.

    La Fiera de Nacho Ambriz no gana desde la primera fecha y suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. En la jornada pasada cayó 1-0 en su visita a Monterrey.

    Santos Laguna también llega urgido de una victoria, pues es el único equipo que no ha ganado en el Clausura 2026, la fecha pasada perdió en casa por 1-2 ante Mazatlán, lo que provocó el despido de Francisco Rodríguez. Omar Tapia será el entrenador de los Guerreros por el resto del Clausura 2026.

    Alineaciones del León vs. Santos

    León

    • Jordan García
    • Bryan Colula
    • Jaine Barreiro
    • Sebastián Vegas
    • Rodrigo Echevarría
    • Iván Moreno
    • Daniel Arcila
    • Salvador Reyes
    • Juan Pablo Domínguez
    • Javier Vallejo
    • Díber Cambindo

    Santos Laguna

    • Carlos Acevedo
    • Emmanuel Echeverría
    • Bruno Amione
    • Kevin Balanta
    • Kevin Picón
    • Aldo López
    • Cristian Dajome
    • Ezequiel Bullaude
    • Carlos Gruezo
    • Kevin Palacios
    • Lucas Di Yorio
