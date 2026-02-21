León vs. Santos EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026
Ambos equipos llegan urgidos del triunfo para salir del fondo de la tabla de la Liga MX.
Video 'Esto es como Disneylandia, Santos es un club grande': Omar Tapia
León y Santos Laguna se enfrentan en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio León.
La Fiera de Nacho Ambriz no gana desde la primera fecha y suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. En la jornada pasada cayó 1-0 en su visita a Monterrey.
Santos Laguna también llega urgido de una victoria, pues es el único equipo que no ha ganado en el Clausura 2026, la fecha pasada perdió en casa por 1-2 ante Mazatlán, lo que provocó el despido de Francisco Rodríguez. Omar Tapia será el entrenador de los Guerreros por el resto del Clausura 2026.
Alineaciones del León vs. Santos
León
- Jordan García
- Bryan Colula
- Jaine Barreiro
- Sebastián Vegas
- Rodrigo Echevarría
- Iván Moreno
- Daniel Arcila
- Salvador Reyes
- Juan Pablo Domínguez
- Javier Vallejo
- Díber Cambindo
Santos Laguna
- Carlos Acevedo
- Emmanuel Echeverría
- Bruno Amione
- Kevin Balanta
- Kevin Picón
- Aldo López
- Cristian Dajome
- Ezequiel Bullaude
- Carlos Gruezo
- Kevin Palacios
- Lucas Di Yorio
Relacionados: