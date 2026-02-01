Liga MX Querétaro vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 Los Gallos van por su primer triunfo de la Liga MX este año a costa de unos Tuzos que perdieron en su anterior juego como visitantes.

Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

Querétaro vs. Pachuca se miden en el cierre de la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026 en un partido en el que los Gallos tratarán de conseguir su primera victoria del torneo y frenar lo que puede ser su tercera derrota consecutiva.

HORARIO Y DÓNDE VER EL QUERÉTARO VS. PACHUCA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

Pachuca tiene cuatro juegos seguidos sin perder en Querétaro, saldo de tres triunfos y un empate; la última vez que Gallos derrotó en casa a Tuzos fue en el Clausura 2021 por 3-1. Sin embargo, el último duelo entre ambos lo ganó el conjunto queretano 0-2 pero en la Bella Airosa.

Los Tuzos, además, van por su primeros tres puntos fuera de casa en el Clausura 2026, perdieron 2-0 en su único juego de visitante al momento ante Chivas, en esta condición no gana desde que venció al Necaxa en la Fecha 12 del Apertura 2025.