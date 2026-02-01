Querétaro vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
Los Gallos van por su primer triunfo de la Liga MX este año a costa de unos Tuzos que perdieron en su anterior juego como visitantes.
Querétaro vs. Pachuca se miden en el cierre de la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026 en un partido en el que los Gallos tratarán de conseguir su primera victoria del torneo y frenar lo que puede ser su tercera derrota consecutiva.
El conjunto queretano cayó en su único partido de local que tiene este semestre, 1-2 ante Tijuana por la Jornada 2, primera fecha doble, y luego volvió a caer por idéntico marcador frente a Chivas en Guadalajara.
HORARIO Y DÓNDE VER EL QUERÉTARO VS. PACHUCA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026
Pachuca tiene cuatro juegos seguidos sin perder en Querétaro, saldo de tres triunfos y un empate; la última vez que Gallos derrotó en casa a Tuzos fue en el Clausura 2021 por 3-1. Sin embargo, el último duelo entre ambos lo ganó el conjunto queretano 0-2 pero en la Bella Airosa.
Los Tuzos, además, van por su primeros tres puntos fuera de casa en el Clausura 2026, perdieron 2-0 en su único juego de visitante al momento ante Chivas, en esta condición no gana desde que venció al Necaxa en la Fecha 12 del Apertura 2025.
- Cuándo es el Querétaro vs. Pachuca de la Liga MX: el partido es este domingo 1 de febrero en el Estadio La Corregidora.
- A qué hora es el Querétaro vs. Pachuca de la Liga MX: el juego comienza a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 18:00 horas tiempo del Este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Querétaro vs. Pachuca de la Liga MX: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN, tudn.com y app de TUDN para Estados Unidos.