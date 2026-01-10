    Guadalajara

    Chivas derrota a Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

    El Rebaño Sagrado muestra contundencia en el ataque y se impone a los Tuzos en su presentación en el Torneo Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Resumen | Chivas se impone en casa al Pachuca

    En partido de la jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con gran actuación de Armando González y Brian Gutierrez, Chivas derrotó en casa 2-0 al Pachuca.

    Apenas corría el minuto 17, cuando el debutante Brian Gutierrez metió la diagonal de la muerte en el área, para que de frente al arco apareciera la Hormiga González y lo mandara a la red para el 1-0 en favor de las Chivas.

    El dominio continuó en favor del del equipo rojiblanco, las llegadas fueron constantes especialmente por banda izquierda y comandadas por la Hormiga González y Brian Gutierrez, aunque la contundencia parecía no llegar.

    Cuando todo indicaba que se irían al descanso con la mínima ventaja, apareció Efraín Álvarez por izquierda, levantó el centro al área para conectar con Daniel Aguirre, quien no desaprovechó la oportunidad y la mandó al fondo para el segundo del Rebaño Sagrado.

    En la parte complementaria el Rebaño Sagrado siguió dominando el encuentro, pero con un poco de menos acción ofensiva y más retención del balón, jugando un tanto con la desesperación de los Tuzos.

    Finalmente, a pesar de los intentos del cuadro visitante, el marcador no se movió más en el Akron, un 2-0 en favor de las Chivas que hace ilusionarse a su afición más que por el marcador, por la actuación de su eje del ataque.

    GuadalajaraPachuca

