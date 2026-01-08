Liga MX Querétaro está por fichar a Bless Egge para la Liga MX Clausura 2026 Los Gallos, como cada semestre, es uno de los equipos que más movimientos genera en el mercado de traspasos.

Video El refuerzo africano de 19 años que se perfila hacia Querétaro

Los Gallos de Querétaro son uno de los equipos que más movimientos genera en cada uno de los mercados de fichajes que contempla la Liga MX en el año en busca de recuperar el brillo que en algún momento tuvo y que le permitió llegar hasta una Final.

Para el Clausura 2026 no son pocas las altas y bajas en el equipo; incluso uno de los primeros fue la baja de Pablo Barrera, quien anunció su salida aún con el Apertura 2025 en curso. Además, retuvo en compra definitiva a Alí Ávila, del Monterrey.

Bayron Duarte, Lucas Abascia, Erick Dueñas y Alex Alcalá son algunos de los jugadores que Querétaro dio de alta provenientes del extranjero y con Esteban González como director técnico tras la salida de Benjamín Mora, quien encontró acomodo en el futbol de China.

Sin embargo, uno de los refuerzos que está por cimbrar al mercado mexicano, no por sus credenciales sino por lo poco usual que es ver este tipo de contrataciones, es el que se puede dar en las siguientes horas.

Se trata del extremo de 19 años Bless Ege, futbolista de Ghana que llega del Karela United de la Primera División de su país y al que deja en la séptima posición tras 17 jornadas disputadas, además de ser el equipo con el que debutó en el máximo circuito en lo que es el inicio de su carrera futbolística tras su paso por el Golden Kicks de la Segunda División.

Obed Asafo periodista deportivo de African Sports News, confirmó el traspaso en calidad de préstamo al Querétaro de la Liga MX, mientras que Shaban Mohammed lo entrevistó y confirmó la noticia de su fichaje.

“Sí, sí, tengo que trabajar duro para quedarme porque esto es lo que todo futbolista desea. Una vez que te dan la oportunidad, simplemente tienes que aprovecharla, así que como me voy, tendré que darlo todo y asegurarme de quedarme”, dijo Bless Ege antes de partir a México.

Con cuatro goles en 16 partidos con el Karela United de la Primera División de Ghana, aún está por definirse sil integrará a uno de los equipos de inferiores del Querétaro o será considerado por Esteban González para el primer equipo.

