Guadalajara Chivas renueva contrato a Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval A través de un comunicado se dio a conocer la ampliación de contrato de estos futbolistas.

Javier Mier, director deportivo de Chivas, dio a conocer mediante un comunicado de prensa la renovación de contrato de tres jugadores del actual plantel.

De acuerdo al texto publicado por el Guadalajara, se trata de " tres futbolistas muy importantes en posiciones clave para el actual proyecto deportivo, con lo que se garantiza solidez en el mediocampo, competencia interna en la portería y proyección a futuro en el ataque de las Chivas".

Esto viene después de la derrota del Rebaño ante Cruz Azul, tras seis juegos con triunfo, aunque el equipo tapatío se mantiene como líder del Clausura 2026.

JUGADORES RENOVADOS POR CHIVAS



Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval ampliaron su vínculo con el Rebaño Sagrado, los dos primeros como futbolistas que llegaron como refuerzos y el último forjado en la cantera del cuadro rojiblanco.

OMAR GOVEA : Firmó contrato hasta 2027 y en el actual Clausura 2026 es titular indiscutible con Gabriel Milito en el medio campo del Guadalajara.

: Firmó contrato hasta 2027 y en el actual Clausura 2026 es titular indiscutible con Gabriel Milito en el medio campo del Guadalajara. ÓSCAR WHALLEY : Renovó contrato hasta 2027 y se mantiene como un suplente del 'Tala' Rangel, aunque con actividad en uno que otro duelo amistoso.

: Renovó contrato hasta 2027 y se mantiene como un suplente del 'Tala' Rangel, aunque con actividad en uno que otro duelo amistoso. SANTIAGO SANDOVAL: El canterano aumentó su vínculo hasta 2029 y el torneo pasado tuvo buen rendimiento en algunos partidos que lo usó el técnico rojiblanco.