Video ¡Oficial! Campeón con Pumas y Cruz Azul se retira con emotivo mensaje

Pablo Barrera está muy cerca del retiro y ya comenzó a despedirse de su afición de cara al partido Querétaro vs. Mazatlán de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

El extremo de 38 años recordó que este domingo 2 de noviembre jugará su último partido en La Corregidora, pues colgará los botines al término del certamen.

“No hay forma fácil de decir adiós. Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad. Luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos.

“Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo, quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con mi afición. Mi último partido, nos vemos en casa”, menciona Barrera en un video publicado en las redes sociales de Gallos Blancos.

Pablo Barrera será directivo en Querétaro

El pasado mes de agosto, Querétaro anunció la renovación de Pablo Barrera para el Apertura 2025 y detalló que, al término del acuerdo, el futbolista se iba a retirar.

Pablito seguirá ligado a la institución y en el corto plazo tendrá un rol directivo, según mencionó Marc Spiegel, propietario del club, al momento de su renovación.

Si bien el duelo contra Mazatlán será el último en La Corregidora, el último partido de Pablo Barrera como futbolista profesional será visitando a Juárez el próximo viernes 7 de noviembre.

Barrera fue campeón de Liga MX con Pumas (Clausura 2009), mientras que con Cruz Azul ganó dos títulos: una Copa MX (Clausura 2013) y una Concacaf Champions League (2014).