Liga MX Atlético de San Luis golea a Mazatlán con doblete de Joao Pedro El cuadro potosino se reencontró con la victoria en el Clausura 2026 para escalar posiciones.

Atlético de San Luis se reencontró con la victoria al superar por 4-1 al conjunto de Mazatlán en partido correspondiente a la j ornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

A base de golazos los potosinos se quedaron con los tres puntos en casa para sumar su tercera victoria en el torneo.

Las emociones tardaron en llegar al Estadio Libertad Financiera, luego de que los cuatro goles cayeran en la parte complementaria del partido tras un primer tiempo muy trabado.

El empate se rompió gracias a un autogolazo de Lucas Merolla a los 50 minutos que adelantó al Atlético de San Luis en su intento de desviar el balón.

Los potosinos se creyeron y al 57' Joao Pedro se lució con un golazo para poner el 2-0 de los locales sobre los Cañoneros.

Mazatlán intentó regresar al partido y al minuto 75 descontaron en el marcador gracias al gol de Josue Ovalle, sin embargo, cuatro minutos más tarde Atlético de San Luis marcó el tercer gol a favor con un golazo de tiro libre de Salles-Lamonge.

Y al minuto 90', J oao Pedro marcó su segundo gol, noveno en el torneo, y sentenciar el juego en favor del Atlético de San Luis por 4-1 sobre Mazatlán.