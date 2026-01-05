Futbol Así se juega y podrás ver la Jornada 1 del Clausura 2026 Comienza un nuevo capítulo de la Liga MX previo al arranque de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Jardine y Mohamed. Imagen TUDN

Con el arranque del 2026, la Liga MX escribirá un nuevo capítulo con el inicio del Clausura 2026. El torneo tendrá la particularidad de que no habrá Play-in y la Liguilla se jugará sin seleccionados, todo esto como parte del plan para apoyar al Tri de cara al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LA J1 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX



Viernes 9 de enero

Mazatlán vs. FC Juárez: Se pone en marcha con este cotejo que arranca a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 ET y 17:00 en el Pacífico.

El compromiso lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

Atlas vs. Puebla: El juego inicia a las 21:00 en el Centro de México, 22:00 en el ET, 19:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

En México y los Estados Unidos verás el encuentro a través de ViX.

Tijuana vs. América: Uno de los partidos más atractivos de la Jornada inicia a las 21:00 en el Centro de México, 22:00 en el ET, 19:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

En los Estados Unidos se transmite el partido en TUDN, la app de tudn.com.

Sábado 10 de enero

León vs. Cruz Azul: El juego inicia a las 19:00 horas del Centro de México, 20:00 en ET, 17:00 en el Pacífico.

El compromiso lo podrás seguir en los Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN

Santos Laguna vs. Necaxa: El balón rueda a las 19:00 horas del Centro de México, 20:00 en ET, 17:00 en el Pacífico.

El juego lo verás en México y Estados Unidos a través ViX.

Monterrey vs. Toluca: El campeón se presenta visitando a Rayados, el partido se pone en marcha a las 21:05 horas del Centro de México, 22:05 en ET y 19:05 en el Pacífico.

En México se transmite en Las Estrellas y TUDN.

En los Estados Unidos Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

PUBLICIDAD