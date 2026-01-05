    Futbol

    Así se juega y podrás ver la Jornada 1 del Clausura 2026

    Comienza un nuevo capítulo de la Liga MX previo al arranque de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Jardine y Mohamed.
    Imagen TUDN

    Con el arranque del 2026, la Liga MX escribirá un nuevo capítulo con el inicio del Clausura 2026. El torneo tendrá la particularidad de que no habrá Play-in y la Liguilla se jugará sin seleccionados, todo esto como parte del plan para apoyar al Tri de cara al Mundial 2026.

    HORARIO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LA J1 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX

    Viernes 9 de enero
    Mazatlán vs. FC Juárez: Se pone en marcha con este cotejo que arranca a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 ET y 17:00 en el Pacífico.
    El compromiso lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Atlas vs. Puebla: El juego inicia a las 21:00 en el Centro de México, 22:00 en el ET, 19:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    En México y los Estados Unidos verás el encuentro a través de ViX.

    Tijuana vs. América: Uno de los partidos más atractivos de la Jornada inicia a las 21:00 en el Centro de México, 22:00 en el ET, 19:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    En los Estados Unidos se transmite el partido en TUDN, la app de tudn.com.

    Sábado 10 de enero
    León vs. Cruz Azul: El juego inicia a las 19:00 horas del Centro de México, 20:00 en ET, 17:00 en el Pacífico.
    El compromiso lo podrás seguir en los Estados Unidos en Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN

    Santos Laguna vs. Necaxa: El balón rueda a las 19:00 horas del Centro de México, 20:00 en ET, 17:00 en el Pacífico.
    El juego lo verás en México y Estados Unidos a través ViX.

    Monterrey vs. Toluca: El campeón se presenta visitando a Rayados, el partido se pone en marcha a las 21:05 horas del Centro de México, 22:05 en ET y 19:05 en el Pacífico.
    En México se transmite en Las Estrellas y TUDN.
    En los Estados Unidos Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Domingo 11 de enero
    Pumas vs. Querétaro: Rueda el balón en CU a las 12:00 PM en el Centro de México, 13:00 en ET y 10:00 AM en el Pacífico.
    En México se transmite en Las Estrellas y TUDN.
    En los Estados UnidosTUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

