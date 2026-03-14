Pumas vs. Cruz Azul: Kevin Mier regresa a Liga MX en Jornada 11 del Clausura 2026
El portero colombiano vuelve por primera vez a un partido de Primera División tras su lesión también en un juego ante los de la UNAM como en el Apertura 2025.
Pumas vs. Cruz Azul es el partido más atractivo de la Fecha 11 de la Liga MX Clausura 2026 y con el que se cierra la jornada sabatina en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con un regreso por demás esperado del lado de La Máquina.
Kevin Mier, portero colombiano de 25 años de edad, volvió a un encuentro de Primera División del futbol mexicano tras una lesión en la tibia de la pierna derecha que lo dejó fuera prácticamente cuatro meses.
La lesión fue tras un choque con Adalberto Carrasquilla, una jugada en la que incluso Cruz Azul pensó en solicitar la inhabilitación del panameño por la gravedad de las consecuencias, pero que el futbolista canalero ofreció disculpas al sudamericano.
Sin embargo, el regreso de Kevin Mier no se da de inicio como titular, sino en la banca de suplentes, pues Andrés Gudiño mantiene la titularidad como lo ha hecho desde la baja del colombiano.
Kevin Mier ha participado en tres partidos este semestre pero lo hizo con el Cruz Azul Sub-21, de hecho lo hizo este mismo sábado en la derrota de los celestes por 4-2 en la Jornada 11 de la categoría en La Cantera 1 Cancha 1.
En los otros dos juegos con el conjunto de La Máquina en inferiores dejó el arco en cero: 1-0 ante Atlético de San Luis y 2-0 como visitante frente a Santos Laguna.
Esta es la alineación que mandó Nicolás Larcamón con Cruz Azul para enfrentar a Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026 y en la que sentó a ‘Toro’ Fernández:
- Andrés Gudiño
- Omar Campos
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Erick Lira
- Agustín Palavecino
- Ángel Márquez
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Rodolfo Rotondi
- Nicolás Ibáñez