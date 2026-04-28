    Liga MX

    Pumas vs. América: Balance del Clásico Capitalino en la historia de torneos cortos de Liga MX

    Universitarios y Águilas se miden una vez más en los Cuartos de Final del futbol mexicano.

    Por:Juan Regis
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    Video Clásico Capitalino en torneos cortos: mal augurio para Pumas, luz para América

    Los Cuartos de Final del Clausura 2026 de Liga MX vuelven a enfrentar a Pumas y América en una fase de eliminación y cuya rivalidad en torneos cortos no ayuda a la ilusión de los Universitarios de alzar el título este año tras 15 años de sequía.

    Desde la creación de los torneos cortos en el futbol mexicano en el lejano Invierno de 1996, el América muestra un claro dominio sobre Pumas en enfrentamientos de fase regular y Liguilla.

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    En poco más de 160 partidos del Clásico Capitalino, América ha eliminado a Pumas en 5 de 7 series de fase final, destacando que en 4 de ellas los de Coapa terminaron siendo campeones.

    En solo una ocasión Pumas ha logrado eliminar a su acérrimo rival en fases finales: en el Apertura 2015 con un marcador global de 4-3.

    Una de las derrotas más dolorosas para Pumas ante América en Liguilla sucedió en las semifinales del torneo Apertura 2018, cuando las Águilas propinaron una contundente goleada de 6-1 en el Estadio Azteca.

    En el actual Clausura 2026, Pumas llega como favorito a la serie de Cuartos de Final por haber terminado como líder y su brillante semestre de la mano de Efraín Juárez, ya que los Universitarios solo perdieron en una ocasión.

    Por su parte, América logró la clasificación a la Liguilla pese a la derrota ante Atlas y aunque no vive su mejor momento deportivamente hablando, las Águilas llegarán sin la misma presión al Clásico Capitalino.

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