Liga MX América vs. Atlas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 17 del Clausura 2026 Las Águilas firmaron su pase a la liguilla con los resultado que se han presentado en la jornada.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

¡EN VIVO! Seguimiento a Alejandro Zendejas en el América vs. Atlas

América recibe al Atlas con la misión de sellar su pase a la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, donde también los Rojinegros buscan meterse entre los mejores ocho.

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Las Águilas llegan a este compromiso con dos victorias consecutivas que lo ponen en la séptima posición del torneo, y con los resultados que se han dado aseguraron su pase a la fiesta grande del futbol mexicano.

Por su parte, los Rojinegros llegan tras empatar a media semana con Tigres y con los resultados que se han dado en esta jornada un empate les bastará para clasificar a la liguilla del Clausura 2026.

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