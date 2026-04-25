América vs. Atlas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 17 del Clausura 2026
Las Águilas firmaron su pase a la liguilla con los resultado que se han presentado en la jornada.
¡EN VIVO! Seguimiento a Alejandro Zendejas en el América vs. Atlas
América recibe al Atlas con la misión de sellar su pase a la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, donde también los Rojinegros buscan meterse entre los mejores ocho.
Las Águilas llegan a este compromiso con dos victorias consecutivas que lo ponen en la séptima posición del torneo, y con los resultados que se han dado aseguraron su pase a la fiesta grande del futbol mexicano.
Por su parte, los Rojinegros llegan tras empatar a media semana con Tigres y con los resultados que se han dado en esta jornada un empate les bastará para clasificar a la liguilla del Clausura 2026.
SIGUE LO MEJOR DEL AMÉRICA VS. ATLAS DE LA JORNADA 17 DEL CLAUSURA 2026 DE A LIGA MX
AMÉRICA FALLA UN PENAL
Al minuto 26, Raphae Veiga no aprovechó una pena máxima y Camilo Vargas detuvo el penal que fue cobrado al centro por el brasileño.