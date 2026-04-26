    Liga MX

    Estas son las fechas en las que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    La Fiesta Grande del futbol mexicano está por iniciar tras la finalización del torneo regular.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Del 2 al 10 de mayo se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    La Jornada 17 está por terminar y con ello la fase regular del Clausura 2026 y nos asomamos a la Liguilla, la Fiesta Grande del Futbol mexicano que nos arroja, generalmente lo mejor de la Liga MX.

    Y en diciembre del año pasado, previo al arranque del torneo, la Liga MX anunció el calendario del torneo igual que las fechas de los partidos de Cuartos de Final.

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    Los cuáles quedaron establecidos de la siguiente manera: los partidos de ida se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Mientras, los duelo de vuelta se celebrarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

    O sea, se jugarán en fines de semana consecutivos y no iniciarán en miércoles, y jueves como es una tradición.

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    Esto para evitar que el calendario de los Cuartos de Final en México se encime con las Semifinales de la Concacaf Champions League que este año tiene la presencia de dos clubes de la Liga MX: Tigres y Toluca.

    Equipos que también disputarán la Liguilla del Clausura 2026.

    Así que el 10 de mayo, conoceremos a los cuatro clubes que jugarán las Semifinales del Clausura 2026, las cuales se celebrarán del 13 al 17 de mayo y la gran final se disputará entre el 21 y 24 de mayo, próximos.

    Clasificados a la Liguilla del Clausura 2026:

    1. Pumas
    2. Chivas
    3. Pachuca
    4. Toluca
    5. Cruz Azul
    6. Atlas
    7. Tigres
    8. América
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    Así quedarían las llaves de Cuartos de Final si termina así el torneo:

    • Pumas vs. América
    • Chivas vs. Tigres
    • Pachuca vs. Atlas
    • Toluca vs. Cruz Azul

    Pumas vs. América y Chivas vs. Tigres son los primeros duelos asegurados. Mientras, el resultado de Cruz Azul este domingo ante Necaxa definirá los otros dos juegos de Cuartos de Final.

    Video Así marcha la Liguilla del Clausura 2026 al momento
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