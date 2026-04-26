Liga MX Así le fue a Pumas la última vez que fue líder general y con récord de puntos Los auriazules despiertan expectativas entre sus aficionados al lograr el liderato general, pero así les fue la última vez que lo lograron.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Pumas rompe récord de puntos: Así le fue la última vez que logró el liderato general

Pumas derrotó al Pachuca en su último juego de la fase regular y con esto los auriazules terminaron el Clausura 2026 como líderes de la tabla general, además rompiendo su récord de puntos de 35, pues en esta ocasión lograron 36.

El hecho ha despertado las esperanzas de los aficionados, que se ilusionan con el buen paso de su equipo; sin embargo, la última vez que consiguieron esta hazaña la Liguilla no fue muy grata para ellos.

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¿CÓMO LE FUE A PUMAS LA ÚLTIMA VEZ QUE TERMINARON LÍDERES?

Fue en el Apertura 2015 cuando Pumas clasificó como líder general al sumar 35 puntos, entonces su récord de puntos. Esto lo logró tras 17 jornadas en las que tuvo 11 triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En aquel entonces el equipo dirigido por Guillermo Vázquez terminó arriba de clubes como Toluca, León y Chiapas.

En ese torneo lograron llegar hasta la final, pero todo tuvo un desenlace amargo. En la final contra Tigres, en el partido de ida perdieron por tres goles, en la vuelta empataron y se fueron a tiempo extra.