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    Ebere y Kevin Mier, titulares en goleada de Pumas sobre Cruz Azul Sub-21

    El arquero colombiano no pudo evitar la goleada; el africano finalmente anotó con La Máquina.

    Por:Juan Regis
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    Video Ebere y Kevin Mier, titulares en derrota de Cruz Azul vs. Pumas Sub-21

    Kevin Mier y Christian Ebere tuvieron actividad con La Máquina Sub-21 a horas del partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX.

    El atacante africano y el portero colombiano arrancaron de titulares en el partido de fuerzas básicas ante Pumas celebrado en La Cantera del Club Universidad que Cruz Azul perdió por goleada de 4-2.

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    La Máquina inició perdiendo con gol de vestidor a los 2 minutos, pero Ebere se estrenó como goleador poco después del cuarto de hora por la vía de los 11 pasos.

    El nigeriano cobró alto y al centro para anotar el 1-1 parcial que serviría de poco para Cruz Azul que concedió tres goles del equipo de la UNAM en menos de 13 minutos antes del descanso.

    Iván Silva se encargaría de maquillar el marcador con un golazo para dejar la pizarra 4-2 y calentar el juego de este sábado por la noche en Ciudad Universitaria.

    Cabe resaltar que Christian Ebere no ha podido anotar con el primer equipo de Cruz Azul desde su llegada como refuerzo. El africano suma apenas 60 minutos distribuidos en tres juegos del Clausura 2026 y cero asistencias.

    Por su parte, Kevin Mier ya había regresado de a poco a las canchas con la Sub-21 de Cruz Azul tras la fractura en uno de sus tobillos y se espera que pronto pueda estar disponible para Nicolás Larcamón.

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